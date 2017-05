El Patagónico | Regionales - 10 mayo 2017 "Prefiero entregar colchones y no a los trabajadores"

La concejal del Frente para la Victoria e integrante de la Secretaría de la Mujer en el Sindicato de Petroleros Privados, gremio en el que también integra la comisión directiva, adelantó ayer por la tarde que analizará si realiza alguna presentación tras los dichos de Jorge Ávila, secretario general del sindicato que más temprano expresó que "ella está de rodillas, los trabajadores no" en respuesta a los cuestionamientos que la también delegado realizó por el acuerdo que se firmará con Nación y las operadoras.

En declaraciones a Radio del Mar, Sirley García consideró que "la discusión debería ser con altura y con fundamentos, no con agresión. Pero sé que es algo que no voy a permitir y por eso veré qué hago a partir de mañana".

La concejal, que el lunes dijo que el acuerdo "pone de rodillas a los trabajadores", señaló, a la réplica de Avila, que "era de esperarse semejante respuesta" a la que calificó como "un pensamiento machista donde se pretende descalificar y desacreditar".

También cuestionó al dirigente al decir que no escuchó a las bases previo a aceptar un acuerdo de flexibilización laboral. "Nunca puse en duda el poder de negociación que ha tenido el gremio y su poder de lucha, pero cuando uno toma decisiones solo, sin escuchar a las bases, creo que es importante recordar el mensaje de ´con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes´", sentenció.

Cabe recordar que tras los cuestionamientos al acuerdo por parte de la concejal, el titular del Sindicato de Petroleros Privados criticó a García duramente desde Buenos Aires y aseguró: "si fuera tan inteligente, que el Concejo (Deliberante) haga algo mejor para ayudarnos" porque "no nos ayudan repartiendo colchones, que ayuden haciendo leyes". No obstante, la concejal aseguró que prefiere "entregar colchones y no entregar a los trabajadores".



