El Patagónico | Regionales | BANQUINA POLITICA - 14 agosto 2017 Preguntas inevitables para alterar unos cuantos nervios Arengas crudas y para replantearse la militancia, violación de vedas y uso de los recursos que estén al alcance de las manos y de los pies. Razones para justificar lo injustificable en medio de oscuras nubes que traen al presente lo que se creía desterrado.

No pudo contenerse



Aprovechando el impulso y la costumbre de panfletear por temas sindicales, los petroleros entregaron durante la madrugada del viernes la boleta del PJ que, con la precandidatura de Leandro Moyano, se impulsó desde el sindicato conducido por Jorge Avila.

Lo hicieron, como es su costumbre, en el cruce de las rutas 3 y 26 donde aprovechando el horario de ingreso a los yacimientos recordaron a cada uno de los trabajadores que Moyano era el precandidato de los petroleros. La acción proselitista se estiró hasta después de las 8, momento en que comenzó la veda electoral que impedía este tipo de acciones.

No se sabe si por impulso, ganas o desconocimiento, pero la violación se produjo unas horas más y pasadas las 11, ya en un predio cercano a la rotonda, Moyano se subió a un semi o escenario improvisado para pronunciar un discurso de agradecimiento a los petroleros que habían participado del acto proselitista.



Paradojas



No fue sorpresa, pero el jueves el intendente de Trelew, Adrián Maderna, y la diputada nacional Ana Llanos participaron del acto de cierre que en el gimnasio del club Huracán de la ciudad valletana realizó el frente Chubut Para Todos.

La diputada nacional ocupó un lugar destacado en el escenario y en varias notas periodísticas expresó su apoyo a la precandidatura del vicegobernador Mariano Arcioni, quien si bien a veces cuestiona al gobierno nacional siempre ha sido más duro con el proyecto político que conduce Cristina Fernández de Kirchner y al que adhiere la legisladora del Frente Para la Victoria.

En tanto Maderna, que continúa siendo afiliado y en teoría dirigente peronista, no se conformó con ratificar su apoyo, sino que fue el encargado de abrir los discursos y arengar a la multitud con frases de acompañamiento al gobernador Mario Das Neves.

El PJ, que ayer compitió con seis listas, tiene una reglamentación interna en la que, claramente, se habla de aplicar sanciones a quienes son candidatos o apoyan candidaturas ajenas al partido, pero el peronismo provincial se ve que es bastante elástico. Además, la dirigencia ya ha formulado hace bastante tiempo los pedidos de expulsión contra Maderna y Llanos.



Militancia profunda



El acto de cierre del vicegobernador Mariano Arcioni, que pronosticó una lluvia de votos verdes, corrió por parte del gobernador Mario Das Neves quien, como de costumbre, arengó a la base militante y criticó duramente a sus adversarios.

En su discurso, el mandatario dio algunos consejos que asustaron a varios militantes pero entusiasmaron a otros. A modo de recuerdo, por ejemplo, mencionó que eligió el club Huracán porque allí dio, hace años, su primer discurso como candidato. "Estaba tan nervioso porque había tanta gente, como nunca había visto, que me tomé un vaso de whisky antes de subirme al escenario", recordó.

Este consejo para los futuros oradores fue celebrado. No ocurrió lo mismo con el otro que dio cuando, en referencia al Frente para la Victoria, les dijo a los militantes de ese y de su propio partido que había que esforzarse un poco más para imponer sus ideas.

Claro está que Das Neves no lo hizo de una manera tan atildada, ya que comenzó pidiendo: "militen carajo, hablen con la gente, traten de seducirla", y para ser aún más claro y gráfico dijo: "rómpanse el culo". La dura frase y consejo despertó algunos aplausos y un sinfín de dudas sobre las ventajas de militar en extremo.



Copiones y un poco más



En otra parte de su discurso, Das Neves también la emprendió contra los precandidatos de la Alianza Cambiemos, con Gustavo Menna a la cabeza. Fue cuando aseguró que en las votaciones las gestiones se plebiscitan y que "este domingo, la gente dirá claramente cuáles son las gestiones que funcionan" .

En ese contexto, el gobernador, advirtió que "nadie sabe más de la provincia que nosotros. Querían compararse con nosotros. Cuando me opuse a la planta nuclear se enojó hasta Macri. Los de Cambiemos ahora están en contra de la planta nuclear. No tienen las agallas para defender sus ideas. Y cuando dijimos que íbamos a trabajar por la competitividad, también ahí no nos entendieron y después todos salieron con el mismo discurso", criticó.

Para que no quedaran dudas de su firmeza, Das Neves no calificó a los precandidatos de Cambiemos de copiones sino de "cagones".



El bicho Hacha





El PJ fue el único partido que en estas PASO tuvo competencia interna. Cada una de las seis listas hizo su propuesta y en la campaña se vio quiénes tenían algo más de recursos que el resto.

Por ejemplo, y pese a estar apoyado por el intendente Carlos Linares, Ricardo Fueyo se movió casi en soledad y así recorrió toda la provincia. El jefe comunal de esta ciudad recién se sumó de lleno en la última semana, con algunos afiches y acompañándolo en su última recorrida por el valle.

Héctor González movió su estructura interna en Luz y Fuerza y también hizo lo suyo. El resto se manejó con lo poco que contó y por eso tuvieron que agudizar el ingenio, como hizo el jueves Néstor Hourcade quien, enterado de que todo el periodismo había sido convocado para el cierre de campaña de Gustavo Menna se dio una vuelta por el clásico hotel de las roscas, rosquillas y rosquetes para conseguir notas de casi todos los medios que concurrieron a cubrir la conferencia del representante de Mauricio Macri.





Preguntas incómodas



En esa conferencia de prensa, el precandidato de la Alianza Cambiemos, Gustavo Menna, debió apelar a toda su experiencia para contestar las preguntas más complicadas que, básicamente, tuvieron que ver con la situación laboral, los proyectos de flexibilización y las intenciones del gobierno de Macri de avanzar en la suba de las edades jubilatorias.

Como sucedió en toda la compaña, el hoy síndico del Banco Chubut responsabilizó de todo al gobierno nacional anterior y pintó un panorama optimista para el futuro inmediato. A tono con lo que expresa el discurso uniforme de Durán Barba, "la recuperación ya se está viendo", según Menna.

Sobre la desaparición de Santiago Maldonado, pregunta que molestó mucho a varios de los "hinchas" que tenía entre el público, sobre todo a los provenientes de la Sociedad Rural, el dirigente político exigió una investigación profunda pero se preocupó por respaldar la posición que asumió el gobierno nacional sobre el particular.

De todos modos, Menna ya tiene lo suyo en esto de ir a contramano de las mayorías. Después de todo le tocó ser secretario de Gobierno municipal de Jorge Aubía cuando el presidente de la Nación era Fernando de la Rúa. Justamente Menna fue uno de los que lo recibió cuando vino para el centenario de Comodoro.



Tengo un amigo mapuche



Más complicado estuvo el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, quien tras cuestionar severamente al movimiento Resistencia Ancestral Mapuche y defender también la posición del gobierno nacional, mencionó que "apareció un video que dice que ese joven estaba en otro lugar del país. Ojalá así sea". Luego se comprobaría que el del video era otro y encima el intendente mostró un poco más de su ideología cuando, con datos antropomórficos, dijo que la gente en protesta "no puede ser mapuche porque son muy altos".

En esa misma conferencia, pretendió indicar que la verdadera comunidad mapuche está integrada ya que "en el municipio tenemos gente de ese origen trabajando, al igual que en mi casa. Estos son mapuches, los otros son violentos y debe ser juzgado como tales".

De todos modos, lo peor para Ongarato estaba por venir y fue al día siguiente cuando, en declaraciones a radio Splendid de Buenos Aires, dijo estar preocupado por la desaparición de Maldonado, aunque luego quedaría claro por qué en realidad. El jefe comunal dijo que le molestaba que se utilice políticamente la desaparición que, a su criterio, "es una mala noticia porque en el resto del país nos conocen por este tema y no por nuestras bellezas... Nos complica turísticamente".



Un antecedente



Pero en Esquel ya hubo recientemente un episodio de parecidas características que tuvo repercusión nacional. Fue cuando el concejal por el bloque Cambiemos, Ricardo Parisi, trató de "negros de mierda" a un grupo de activistas mapuches y tehuelches, lo que generó una fuerte polémica en esa ciudad. Por su exabrupto, la titular del Consejo Municipal de la Mujer, Graciela Avilés, presentó una denuncia ante el Inadi contra el edil, al considerar que sus dichos fueron discriminatorios.

Todo comenzó en la sesión del Concejo Deliberante del 12 de abril. Allí, Parisi había asistido como concejal suplente y en ese marco comenzó a proferir los insultos. Se ubicó en el espacio para el público y le gritó a Avilés: "Ustedes son unos negros de mierda; yo soy blanquito y no tengo sangre ni mapuche ni tehuelche".

Casi una semana después del altercado, el propio Parisi rompió el silencio y lejos de mostrar arrepentimiento, redobló la apuesta. "Yo no me arrepiento, yo me mantengo firme en lo que digo. Yo nací y me críe en este pueblo; conviví con mucha gente de su raza y tengo grandes amigos de ellos", se intentó justificar.

El concejal volvió a asegurar que está agradecido a Dios de no contar con sangre mapuche o tehuelche. "Sí lo dije y es la verdad: no tengo ninguna de esas dos sangres, gracias Dios", reiteró en diálogo con Radio Kalewche. Al ser consultado sobre la posibilidad de que pidiera disculpas, el edil de Cambiemos respondió: "Yo disculpas le pido a una persona educada, pero a esta gente no creo".



Igual que en la dictadura



Pero el intendente y el concejal de Esquel no están solos en estos discursos que parecían haber quedado desterrados tras 34 años de democracia. El diputado provincial de Cambiemos, Eduardo Conde, también se refirió al tema y lo hizo, como en la dictadura, sembrando dudas sobre la desaparición.

"Si estamos diciendo que hay un grupo terrorista, violento, que no respeta la norma y actúa con impunidad, no debería sorprendernos que este mismo grupo haya ocultado a esta persona", afirmó a FM El Chubut. Casi un calco de cuando se decía que los desaparecidos "en realidad están en Europa, y con otra identidad".

Conde agregó: "tengo la prudencia de considerar la posibilidad de que hay más de una hipótesis y no descarto la posibilidad de que esta persona esté escondida u oculta".



Tu ruta es mi ruta



En Chubut también apareció un camionero que dijo haber visto a Santiago Maldonado en las horas posteriores a su desaparición. El viernes y sin identificarse, un sujeto llamó por teléfono a la radio LU20 en Rawson, durante el programa "Se nos viene la noche", del periodista Carlos Di Filippo. Dijo que el 2 de agosto, luego de pasar el puesto de Gendarmería de El Hoyo donde charló con varios de sus efectivos, siguió rumbo a Bariloche. Agregó que Maldonado le hizo dedo frente a la estación de servicio de El Hoyo. No lo levantó porque transporta mercancías peligrosas y tiene prohibido llevar a nadie en la cabina. El camionero no sólo contó su historia, también comunicó su opinión: "me parece una operación muy armada antes de las elecciones".

Di Filippo coincidió en que la desaparición "sea parte de una campaña política y esté tomando mate tranquilo" y ahí nomás le hizo escuchar la grabación del camionero al fiscal Oscar Oro, quien se sumó a las especulaciones con su propia historia. Oro actúa en una causa en la que se investiga un ataque que habría ocurrido el 21 de julio a una estancia de Benetton, cuyo puestero habría herido con un cuchillo a uno de los incursores. Oro dijo que podría ser Santiago Maldonado, que no sería un huésped solidario de la comunidad sino un militante.



¿Y Petersen?



El gobierno provincial tampoco se expresó con contundencia sobre esta desaparición. El gobernador Mario Das Neves y sus funcionarios, aquellos que hablaron, pusieron el acento en los hechos de violencia, que se los adjudicaron al RAM, y prácticamente ignoraron lo sucedido con Santiago Maldonado.

Varios funcionarios esquivaron el bulto cuando se los consultó, indicando que no se trataba de un tema de su área, y el subsecretario de Derechos Humanos, Oscar Petersen, sigue sin expresarse sobre la situación que ya ganó incluso espacio de reclamo internacional.

La única respuesta que se recibe cuando se llama al teléfono de Petersen es escuchar, de manera reiterada, el ringtone de "Fuiste tú", de Ricardo Arjona, que el subsecretario tiene desde su época de diputado provincial, cuando llegó a la Legislatura en la boleta del Frente Para la Victoria.



Te quedaste corto



La conferencia de Gustavo Menna ya estaba concluida cuando se pidieron precisiones sobre las obras que, en el plano hídrico, realizaría el gobierno nacional para colaborar con la reconstrucción de Comodoro. El precandidato dio la primera respuesta pero, cortesmente, cedió la palabra al ex delegado de PAMI y actual coordinador del Ministerio del Interior de Nación que además se presentó en la elección de ayer como suplente a Diputados, Ignacio Torres, quien en ese contexto anunció la próxima visita del ministro Rogelio Frigerio (n) para entregar los vouchers para la compra de materiales de la construcción a los vecinos cuyas viviendas fueron afectadas por el temporal.

"No sólo eso", dijo Menna mientras leía desde su celular la futura actividad de Frigerio, que adelantó también contendrá el inicio de las obras de pavimentación y otras.

Apenas terminó la conferencia, el concejal radical José Gaspar se acercó a Torres y nada diplomáticamente le hizo entender que debió dar más detalles de lo que, en la ciudad, Frigerio anunciará o firmará el próximo jueves.



Con lo justo



Los recursos de los precandidatos, como se dijo, quedaron evidenciados en la campaña. El petrolero Leandro Moyano desplegó, por ejemplo, mucha infraestructura el miércoles en cercanías de la plaza de la Escuela 83, día en que se desarrolló la marcha en contra de la planta nuclear en Río Negro, a construirse a 100 kilómetros de Puerto Madryn.

Mientras la precandidatura del petrolero era apuntalada con carteles, música, bailarines y promotoras, en el otro extremo de los recursos la precandidata por el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST), Emilse Saavedra, apeló a un rústico traje radiactivo para expresar su oposición a la central nuclear y de paso entregar su propuesta en forma de folleto a quienes allí estaban.



El confundido



Menos mal que la campaña no fue larga y tan intensa para algunos porque sino los desvaríos hubieran sido más que los que se cometieron este mes.

Por ejemplo el precandidato a la diputación nacional en segundo término por el MST, César Antillanca, aprovechó a fondo la entrevista que le estaban haciendo en una radio y así habló de su preocupación por los derechos humanos y, sobre todo, del perjuicio que la gestión Macri está produciendo sobre los más humildes y trabajadores.

Como cierre, luego de varias intervenciones, Antillanca agradeció el espacio y la línea editorial de la radio en la que estaba hablando. "No me sorprende porque esta radio defiende los convenios colectivos de trabajo. Así que gracias a La Petrolera", cerró dejando casi sin palabras a los conductores y a su compañera de fórmula. La periodista, con mucha solvencia, solucionó el error y disimuló el mal trago, recordándole a Antillanca que en realidad estaba en la 100.1.



