Preocupa la falta de envío de medicamentos contra HIV y cáncer por parte de Nación

El ministro de Salud de provincia, Ignacio Hernández, confirmó ayer que Nación no envía a Chubut medicamentos contra el HIV y cáncer, y si bien indicó que ya habló del tema con su par del Gobierno nacional, Jorge Lemus, la situación puede complicarse pese a que, "hasta el momento, la provincia se hace cargo de ese faltante". El infectólogo Jorge Brugna definió la situación como vergonzosa y preocupante.El ministro de Salud de la provincia, Ignacio Hernández, lamentó ayer que Nación, teóricamente por problemas administrativos, no envíe a Chubut y al resto de las provincias los medicamentos para los pacientes con HIV, cáncer, hepatitis C y tuberculosis.En diálogo con Radio Del Mar, el ministro reconoció el faltante por parte de Nación y comentó que meses atrás ya había hablado sobre el particular con el ministro nacional, Jorge Lemus, quien le prometió "solucionar los problemas administrativos lo antes posible. Debo reconocer, con preocupación, que el tiempo pasa y seguimos sin recibirlos", advirtió.Hernández recordó que el faltante ya se remonta al año pasado donde "tuvimos un déficit muy importante en el envío de los medicamentos oncológicos y los conocidos como de alto costo. Por eso conversé con Lemus, quien se comprometió a que esto no suceda en el 2017, cosa que sigue sucediendo", acotó con tristeza.El funcionario igualmente llevó tranquilidad a los pacientes, al indicar: "Provincia se está haciendo cargo del faltante, así que por eso la situación está controlada. Seguimos haciendo el reclamo, porque estos medicamentos, como la mayoría pero estos en especial, son indispensables porque tienen que ver con enfermedades cuyo tratamiento no puede suspenderse", recordó.Ante la consulta, Hernández consideró que el faltante de medicamentos se presentó "seguramente por la necesidad o decisión de revisar algunas licitaciones. El problema es que no tuvieron en cuenta que Salud es una rueda que no puede detenerse. Esperemos que se solucione prontamente", insistió."MUCHA CRUELDAD"El infectólogo Jorge Brugna también habló en la misma emisora sobre el tema, que definió como "preocupante y angustioso" porque dijo "estamos hablando de tratamientos que no pueden interrumpirse. Lamentablemente las demoras son frecuentes, en PAMI por ejemplo se puede decir que es sistemática", sostuvo.El director médico de CABIN recordó: "cuando a una persona le diagnostican HIV, lo que tiene que hacer es empezar el tratamiento de inmediato y en el caso de no continuarse y detenerse, como puede pasar ante falta de medicamentos, se está ante un riesgo gravísimo", insistió.Brugna recordó que a principios de mes, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) envió una carta al ministro de Salud, Jorge Lemus, en la que expresó su profunda preocupación por la falta de provisión de drogas para la tuberculosis. En el texto, se advirtió de las "graves consecuencias" que genera la interrupción del tratamiento.El médico comodorense subrayó también la faltante de la Pirazinamida, una droga o remedio fundamental para avanzar y sostener un tratamiento efectivo para la tuberculosis que al igual que lo que sucede con la hepatitis C, años atrás tenía una probabilidad muy baja de recuperación pero ahora, con estos remedios, pasa todo lo contrario."Son remedios caros y todos los países están tratando de negociar con los laboratorios, pero son muy efectivos. Es el Estado el que debe proveerlo para aquellos pacientes que no tienen recursos, y este es otro de los remedios que no se están enviando", apuntó.Brugna lamentó que el PAMI, luego del reciente problema que tuvo con las farmacias, que por deudas y otros reclamos cortó las prestaciones durante algunos días, haya cambiado todo el sistema administrativo."Esto motivó que los jubilados que ya estaban en tratamiento, ahora tengan que hacer todas las solicitudes de nuevo, con todo lo que esto implica. En definitiva, está claro que se están tomando determinaciones administrativas sin tener en cuenta al semejante y en este caso al afiliado. Estamos ante una situación muy preocupante y de mucha crueldad", concluyó.