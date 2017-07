El Patagónico | Regionales | CORDILLERA - 01 agosto 2017 Preocupación de bomberos de la cordillera por falta de aportes del Estado provincial El diputado provincial de Cambiemos, Manuel Pagliaroni, recibió este fin de semana la preocupación de bomberos de distintas localidades de la provincia por la falta de aportes estatales. Fue en el marco de una gira que el legislador realizó por la cordillera y en la que también entregó materiales en distintos cuarteles.

Bomberos de distintas ciudades de la provincia le plantearon al diputado provincial Manuel Pagliaroni su preocupación por la falta de aportes estatales para sostener la actividad comunitaria que realizan.

En el marco de la recorrida que realizó por la zona cordillerana el fin de semana, el diputado provincial por la Alianza Cambiemos, Manuel Pagliaroni, estuvo en José de San Martín, donde entregó un aporte de materiales para el cuartel que le habían solicitado los Bomberos Voluntarios, quienes le expresaron su preocupación por la complicada situación financiera y por el hecho de que desde el año 2014 el Estado provincial no otorga los subsidios que históricamente aportó.

Pagliaroni estuvo acompañado en José de San Martín por el dirigente de Rawson y secretario legislativo de la Legislatura, Damián Biss, junto a quien había estado los días anteriores en Cholila y Esquel, donde compartió actividades y realizó aportes junto al intendente Sergio Ongarato, entre otras autoridades locales.

Cabe recordar que, como parte de esa recorrida, en la subcomisaría de Leleque “cumplimos con un compromiso asumido con el personal policial, al aportar un generador para utilizar cuando se corta la electricidad”.



APORTE Y RECLAMO POR SUBSIDIOS



“La Comisión de los Bomberos Voluntarios de San Martín nos había solicitado por nota un aporte para cubrir ventanas en el cuartel nuevo, con un material al que allí no podían acceder, que es el policarbonato. Lo hicimos con una orden de compra de un corralón de Trelew, por lo que nos expresaron su agradecimiento”, contó Pagliaroni.

Además de dialogar con los bomberos de esa localidad, el diputado tuvo la oportunidad también de conversar con los de El Maitén y Cholila y, en todos los casos, expresaron su preocupación “por los subsidios que siempre ha aportado el Estado y que en este caso no paga desde el año 2014”.

El legislador de Cambiemos explicó que para este tipo de instituciones ubicadas en localidades chicas "el apoyo del Estado es vital, ya que no cuentan con, por ejemplo, los aportes a través de las facturaciones de las cooperativas de servicios públicos, como ocurre en las ciudades más pobladas”.

“Con esta situación, los bomberos dependen íntegramente de los aportantes a las cooperadoras y de los aportes particulares de vecinos; e incluso hacen de manera frecuente ventas de empanadas y de rifas para poder cubrir los gastos mínimos de funcionamiento, como el combustible, la luz y el gas”, indicó.

“Esta situación es grave porque creemos que es responsabilidad indelegable del Estado todo lo que tiene que ver con la seguridad, y los Bomberos son parte importante de este servicio, estando a disposición de manera permanente para asistir a habitantes que se encuentran en peligro”, agregó.

El diputado definió como “muy complicado que estas instituciones, cuya ausencia se nota mucho cuando no pueden prestar el servicio, pasen por estas situaciones, por lo que haremos lo que esté a nuestro alcance para ayudar a mejorar su situación”.

