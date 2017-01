Preocupación en Km 3 por el envenenamiento de perros

A través de El Patagónico habitantes del sector Ameghino en Km 3 hicieron llegar su indignación porque la última semana se encontraron con lo que describieron como una "matanza" de canes.

Uno de damnificados, relató a este medio, que el sábado por la noche una de las habitantes del sector encontró a su animal muerto en el patio de la vivienda. Ayer, a la misma familia, le envenenaron un segundo animal.

El vecino además, relató que él tenía un labrador y que durante el lunes a la madrugada lo encontró "todo retorcido, no podía respirar, estaba hinchado, babeaba, se hacía encima", describió.

Desesperado se contactó con varias veterinarias para tratar de salvar a su animal: "la mayoría estaba de vacaciones, uno me atendió me dijo que le diéramos agua con sal que lo hiciéramos vomitar, el perro lo hizo, pero no tenía coordinación motriz".

Este miércoles se sumaron más casos en la cuadra del barrio Ameghino, cuando otra familia sufrió la pérdida de su Golden Retriever: "vino mi vecina, y cuando salí el perro tenía los mismos síntomas, estamos hablando de cuatro a cinco perros en esta zona".

También, otro vecino brindó su testimonio ante El Patagónico y dijo que "anteayer mataron a mi perra, comió algo muy fuerte que la mató en 20 minutos" y "a dos vecinos más le pasó los mismo".

En el mismo relato aseguró que "mi vecino encontró en su vereda un poco de carne picada con un polvo blanco. Estamos indagando un poco, pero estimamos que es estricnina (un pesticida)".

Al mismo tiempo, las familias tienen preocupación porque hay muchos niños en la zona donde aparecieron muertos los animales. "Hay muchos y mi vecino juntó la carne con cuidado y la tiró. Luego desinfectó el suelo. Los perros murieron todos con los mismos síntomas; temblor, ataques al sistema nervioso central, deceso causado por asfixia".