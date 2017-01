Preocupación por la sequía en los campos

La sequía que afecta sobremanera a la región es un tema que preocupa a los productores rurales de Chubut y también de Santa Cruz, resaltaron Federico Pichl y Enrique Grant. La situación en algunos casos obliga a que los campos sean abastecidos con camiones cisterna en las zonas más complicadas.

"En invierno no nevó y no hay agua en los ríos y se están quedando sin agua. Hubo muy pocas lluvias y hace varias décadas que no se notaba un año tan seco", dimensionó Grant.

En ese sentido comentó que en lugar donde históricamente se registraba una caída de 140 milímetros hoy caen 60 y "en Río Gallegos siempre en los campos muy buenos llovía 300 milímetros y este año 30 o 40 nada más", contrastó.

De igual modo manifestaron los representantes de la Sociedad Rural que en la cordillera "cayeron dos milímetros en noviembre y dos en diciembre, por eso están llevando agua a los campos, en la zona cordillera los árboles están muy secos, porque la sequía afecta mucho", sostuvo Pichl.

En Aldea Beleiro y otras zonas, mientras tanto, los productores están muy preocupados por riesgo de incendio.