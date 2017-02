El Patagónico | Regionales | SOCIEDAD RURAL - 05 febrero 2017 Presentan un proyecto de ley para crear el "Programa Cuidador Rural" El senador Nacional Alfredo Luenzo, de Chubut Somos Todos, presentó ayer un proyecto de ley para crear el "Programa Cuidador Rural", en el marco de la Ley 27.345 "de Emergencia Pública". Según se informó, la ley tiene como objetivo consolidar la presencia humana en las actividades agropecuarias de las pequeñas y medianas propiedades rurales, que hayan sido abandonadas o se encuentren en proceso de despoblamiento pecuario.

Luenzo fundamentó la creación del programa, entendiendo que "la integridad territorial debe ser uno de los intereses y objetivos más importantes y estratégicos de toda gestión gubernamental, innegociable y que garantiza la consolidación de la República".

El proyecto de ley presentado por Luenzo establece que las provincias que adhieran a la legislación designarán una autoridad provincial de aplicación, la que creará un "Registro Cuidador Rural" en su jurisdicción, donde podrán inscribirse los propietarios de los fundos interesados en participar del programa, como también los trabajadores que acrediten antecedentes y experiencia laboral en el sector.

Además, establece que el "cuidador rural " percibirá un salario social complementario que no podrá ser menor al del peón rural y los beneficios previsionales y prestaciones de la obra social correspondiente.

"Históricamente la ganadería en el país y en particular en la Patagonia, ha constituido un factor importante no sólo productivo sino de verdadera ocupación soberana de nuestro extenso territorio", consideró Luenzo en los argumentos de esta ley que permitiría "afianzar las poblaciones rurales y generar nuevas fuentes de ocupación laboral genuinas, a través de una sinergia positiva entre el Estado, los propietarios y el trabajador Rural".

