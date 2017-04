El Patagónico | Autos y Motos - 22 abril 2017 Presentaron en Brasil el Up! 2018 que se lanzará en Buenos Aires La principal novedad es el motor 1.0 TSi en la versión Pepper.

Volkswagen presentó en Brasil el Up! 2018 para la región, el cual llegará a nuestro país en mayo y será lanzado a la venta en el Salón de Buenos Aires en junio. La principal novedad de su vehículo para el segmento A será el motor 1.0 TSi en la versión Pepper.

El Pepper Up! tiene un motor de tres cilindros y 999 cm3 con una potencia de 101 CV y 16,8 kgm de torque. Además, posee una caja manual de 5 marchas y alcanza los 100 km/h partiendo de cero en 9,3 segundos y 183 km/h de velocidad máxima.

En cuanto a la estética hay una renovación en las ópticas delanteras, con nuevos elementos internos, y el paragolpes, que es más pronunciado y tiene ángulos bien marcados. Además, la parrilla tiene un friso cromado.

En nuestro país se continuará utilizando la gama complete del Up! incluyendo las versiones Take, Move, High, Black, White, Cross y la antes mencionada Pepper. Por otro lado, Volkswagen confirmó otros nueve lanzamientos para este año en nuestra región, entro los que se destaca el nuevo Polo, que se fabricará en Brasil.

