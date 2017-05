Primer caso de "la Ballena Azul" en el país

Se conoció el primer caso argentino de la Ballena Azul. Se trata del macabro juego que incita al suicidio y ya se cobró 130 muertes en Rusia. En la semana pasada se conocieron diferentes casos en América Latina pero hasta el momento no había llegado al país.

El adolescente de 14 años, se encuentra internado en terapia intensiva desde el martes luego de ingerir una caja de pastillas para la presión que tenía su mamá. La mujer encontró a su hijo tendido en el suelo con la caja de pastillas a su lado e inmediatamente lo llevó al hospital en donde le realizaron diferentes estudios y ahora pelea por su vida.

Su hermano contó en las redes sociales que el menor había publicado que se encontraba jugando a la Ballena Azul pero no le había dado importancia, hasta ahora.

"¿Cómo no me di cuenta de tus estados, hermanito? Si me hubiera dado cuenta no estarías así hoy. Me siento culpable", escribió el hermano en Facebook.

redes.jpg

"Ballena Azul" es un juego que surgió en Rusia, donde ya se conocieron 130 muertes de adolescentes y surgieron diferentes casos en todo el mundo.

En "La ballena azul" los jugadores deben realizar diferentes desafíos que van desde ver sin descanso durante más de un día películas de terror hasta autolesionarse, cortarse con un cuchillo el brazo con forma de una ballena y más.