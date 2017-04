Prisión preventiva por violación de domicilio, daño y amenazas

Presidió el acto judicial Raquel Tassello, jueza penal de turno; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Fabiola López, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa de Ñancucheo fue ejercida por María de los Ángeles Garro, defensora pública.

La funcionaria de fiscalía solicitó se le formalice el hecho en contra del imputado por el ilícito acontecido el pasado domingo cuando Ñancucheo se hizo presente en el domicilio de la víctima en calle Los Perales, del barrio San Martín, ingresó al patio de dicho domicilio y produce la rotura del vidrio del baño de la vivienda.

Por su parte la defensora no objetó, ni la legalidad de la detención, ni la calificación legal, haciendo la salvedad que el daño no está acreditado. También sostuvo Garro que el agravante de tener antecedentes penales no corresponde ya que se trata de un Derecho Penal de autor y no de acto como el que nos rige, haciendo reserva de objetar en caso que se mantenga dicha calificación legal.

Mientras que la representante de fiscalía solicitó el plazo de ley, seis meses, para concluir con la investigación. Asimismo requirió por tres meses la prisión preventiva de Ñancucheo en base a los elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del hecho investigado; las características graves del hecho y la pena que se espera como resultado del procedimiento. También López hizo referencia a los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

En contraposición la defensora se opuso a la medida de coerción ya que rige el principio de inocencia y su pupilo tiene arraigo en la ciudad. En la presente investigación no se dan los peligros procesales de fuga, ni de entorpecimiento. Solicitando la libertad de Ñancucheo y requiriendo que el plazo de investigación sea de tres meses.

Finalmente la jueza penal resolvió declarar legal la detención del imputado ya que la misma fue en flagrancia. Formalizando la apertura de investigación preparatoria del caso, dando por anoticiado al imputado del mismo y por asegurada su defensa técnica. Decretando asimismo la prisión preventiva, por dos meses, de Ñancucheo en base a la gravedad del hecho, la expectativa de pena y los peligros de fuga y entorpecimiento. Finalmente estableció el plazo de dos meses para concluir con la investigación.

EL CASO

El pasado domingo 16, siendo las 11.00, personal de la seccional 7ª recibe un llamado telefónico solicitando su presencia en la calle Los Perales al 1200, en virtud que en su patio había una persona con un arma de fuego que rompe un vidrio.

Uniformados se dirigen hacia dicho domicilio y al llegar divisan una persona en el interior del mismo, quien al advertir la presencia policial arroja un elemento, que a posterior se trataría de un arma de fuego. Produciéndose a la detención de Ñancucheo y al secuestro de un revólver calibre 38 mm., con dos vainas servidas en su interior.

La víctima, propietaria del lugar que dormía, escucha el ruido, se levanta y observa al imputado que le refiere "que miras, dale, dale te voy a matar". Da aviso a personal policial, que inmediatamente llega y lo detiene.