Problemas en las colonias municipales de verano Dos situaciones de gravedad se registraron en el inicio de las colonias de verano que realiza el municipio y en el que participan 3.400 chicos. En el primer caso, por error de los coordinadores, una niña de 4 años quedó abandonada en la plaza de Rada Tilly. El segundo se registró en la sede del San Cayetano, donde se decidió separar a un niño de 12 años, que había protagonizado hechos violentos y en su mochila tenía una lata de pegamento.

El error cometido por los coordinadores en Rada Tilly y la separación del niño en el San Cayetano fueron denunciados ayer por redes sociales, algo que motivó la consulta de El Patagónico al responsable de las colonias, el titular de Comodoro Deportes, Othar Macharashvili.

El funcionario reconoció los hechos y pidió disculpas por el error cometido en Rada Tilly. Respecto a lo sucedido en San Cayetano, Macharashvili aseguró que se siguió con el protocolo correspondiente, que consiste en comunicarse con los padres y habilitar todos los esquemas de protección y Salud para atender al niño.



"NO DEBIO OCURRIR Y NO DEBE REPETIRSE"

"Lo de Rada Tilly es un error, que lógicamente no debe suceder y que por eso nos obligó a tener una charla con los coordinadores, para reforzar los controles en el traslado de los chicos. Se hace un conteo pero, evidentemente, algo falló. Afortunadamente la nena, enseguida tomó contacto con la gente de las colonias de Rada Tilly que estaban en el mismo lugar, y rápidamente se solucionó", explicó.

Macharashvili también comentó que se habló con los padres, a quienes se pidió disculpas, que fueron aceptadas ya que la niña regresó a las actividades. "Estamos muy satisfechos con la confianza que logramos generar, en años de trabajo, con los padres y la comunidad en general. Esto fue un error que, insisto, no debió ocurrir y haremos todo lo que está a nuestro alcance para que cosas como estas no vuelvan a suceder", apuntó.



EL CASO EN SAN CAYETANO

Respecto al otro caso, el titular de Comodoro Deportes aclaró: "acá no hubo un error, sino que vivimos una de las tantas situaciones como estas que, por ejemplo, en las escuelas se viven a diario".

A diferencia con lo que se expresó desde la Vecinal en las redes sociales, Macharashvili aseguró que en este caso también se siguieron con todos los protocolos. "No es que se lo separó, como se dice por ahí. El chico había protagonizado hechos violentos y cuando se atendió la situación se encontró que tenía pegamento en su mochila. De inmediato, nos pusimos en contacto con sus padres", acotó.

El funcionario indicó que, además de poner en conocimiento a los padres del niño de 12 años, desde el municipio se activaron las consultas y asistencias con Salud, "porque, lo que queremos hacer es ayudar al niño con los problemas que tiene, no excluirlo de la sociedad", concluyó.





