Procesan a Cristina por asociación ilícita en la contratación de obras públicas

La ex presidente de la Nación, Cristina de Kirchner, fue procesada ayer por el delito de asociación ilícita en la adjudicación de obra pública nacional al detenido empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno, según el fallo firmado por el juez federal Julián Ercolini, informaron fuentes judiciales.

El magistrado ordenó un embargo a la ex mandataria por $10.000 millones en la causa por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral. También fue procesada por administración fraudulenta agravada, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ).

La decisión del juez recayó sobre un total de 12 indagados en la causa que investiga el direccionamiento del 80 por ciento de la obra en Santa Cruz a favor de empresas como Austral Construcciones, propiedad de Báez.

Además, el magistrado ordenó congelar la totalidad de las cuentas bancarias de todos los procesados, salvo aquellas donde se cobren pensiones, jubilaciones o salarios y que se realice un estudio socioambiental sobre cada uno de ellos además de toma de huellas dactilares.

En tanto, se dispuso el procesamiento del diputado nacional y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, del empresario Lázaro Báez, de los ex secretarios de obras públicas, José López; Graciela Elena Oporto; Raúl Víctor Rodríguez; Hugo Manuel Rodríguez y Abel Claudio Fatala.

Asimismo, fueron procesados, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Guillermo Periotti, el primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, el exjefe del Distrito Córdoba de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich, el ex funcionario de Vialidad en Santa Cruz, Mauricio Collareda, el ex gerente de la empresa Austral, Héctor René Jesús Garro, el ex presidente de Servicios Públicos, Juan Carlos Villafañe, los ex presidentes de la Administración General de Vialidad Provincial Raúl Gilverto Pavesi y José Raúl Santibañez, y el exjefe del Distrito 23° (Santa Cruz) y Jefe de la División Obras del Distrito 23°, Ernesto Eduardo Morilla.