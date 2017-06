El Patagónico | Policiales | NARCOTRAFICO - 03 junio 2017 Procesaron a los cuatro detenidos que llevaban droga en un camión chileno La juez federal Eva Parcio decretó el procesamiento de Ezequiel Crespo, Iván Armando Talma Mardones, Claudio Ignacio Quelimpane Quelimpane y Alejandro Octavio Vidal Mardones, por ser considerados a prima facie como autores responsables del delito de transporte de estupefacientes. También decidió que queden en prisión preventiva y les trabó embargo por 30 mil pesos a cada uno. Se trata de los hombres que fueron detenidos en el ingreso a Sarmiento con un cargamento de 7 kilos de marihuana.

El Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, a cargo de la juez Eva Parcio, decretó el procesamiento de los cuatro detenidos por la Policía Rural de Sarmiento durante la noche del viernes 12 de mayo sobre la ruta Nacional 26, cuando circulaban en un camión que llevaba las luces apagadas y en el que se descubrió un cargamento de 7 kilos de marihuana compactada. El vehículo con patente chilena se dirigía hacia la localidad trasandina de Coyhaique, que según los investigadores sería la ciudad de destino de la droga incautada.

Según la información recabada por El Patagónico, además de decretar el procesamiento de los cuatro detenidos –el argentino Ezequiel Crespo y los chilenos Iván Armando Talma Mardones, Claudio Ignacio Quelimpane Quelimpane y Alejandro Octavio Vidal Mardones-, la juez dictó sus prisiones preventivas al considerarlos a prima facie autores responsables del delito de transporte de estupefacientes. Asimismo, les trabó embargo por un monto de 30 mil pesos a cada uno.

El embargo es en procura de garantizar la pena pecuniaria de la responsabilidad penal y civil que pudiera caberles.

Parcio decretó el procesamiento de los cuatro detenidos por infracción al artículo 5, inciso "C" de la Ley 23.737, que tiene una pena en expectativa de 4 a 15 años.

Crespo tiene la representación de la Defensa Oficial mientras que por los tres ciudadanos chilenos son representados por el abogado particular Sergio Romero.

Romero apeló el procesamiento de primera instancia al entender que la figura penal es de "tenencia simple" y no la de transporte de estupefacientes, ya que considera que no se le puede atribuir a ninguno de los detenidos la mochila en la que se hallaba la droga.

De esa manera, las defensas de los detenidos presentaron los pedidos de excarcelación que fueron rechazados. Ahora la Cámara Federal de Apelaciones deberá decidir al respecto.

Mientras tanto, los detenidos continúan con prisión preventiva en la comisaría de Sarmiento en donde reciben la visita de algunos familiares que viajan desde el país trasandino.

Según considera el defensor de los ciudadanos chilenos, se encontraron incongruencias entre el procedimiento policial y las actas de procedimiento.

Desde el Juzgado Federal se le dio conocimiento e intervención en el proceso al Consulado de Chile en Comodoro Rivadavia y a la Dirección Nacional de Migraciones.

Según la investigación, dos de los tres ciudadanos chilenos registraban su ingreso al país a través de un paso fronterizo habilitado. El restante no figura en los registros de ingreso y egreso de la Argentina.



EL PROCEDIMIENTO



Los cuatro hombres levantaron sospechas de un oficial de policía cuando pasadas las 22 del viernes 12 de mayo viajaban sobre la Ruta 26 a bordo de un pequeño camión con las luces apagadas y haciendo zigzag. Iban a bordo de un Hyundai Porter con caja térmica, patente chilena HT-HZ-53.

El oficial Tomás Vázquez, de la División Seguridad Rural de la Policía del Chubut, regresaba desde Comodoro hacia Sarmiento. Hizo señas de luces desde su automóvil particular para que el conductor del camión dejara de efectuar esas maniobras peligrosas en la ruta, pero el vehículo de carga hizo caso omiso.

Entonces el policía se adelantó y cuando tuvo señal para llamar por teléfono, alertó a sus compañeros de la División Montada para que lo ayudaran a identificar a los ocupantes del camión.

Antes de llegar al pórtico de ingreso a Sarmiento, el camión fue interceptado y se hizo descender a sus ocupantes para identificarlos. Tres viajaban en la cabina y el restante en la caja térmica.

Al hacerlos descender, la policía comprobó que iban bebiendo vino en caja mientras circulaban. Además, al observar el interior del habitáculo les llamó la atención una bolsa negra repleta de paquetes encintados. Estaba oculta detrás del asiento del conductor.

La División Drogas Peligrosas de Sarmiento secuestró así un total de 28 paquetes compactados que contenían marihuana, además de 10 gramos de cocaína.

En el vehículo se encontraron mochilas de campaña y ropa preparada para alta montaña, además de calzado especial. Incluso llevaban en las mochilas viandas con raciones para varios días lo que hace presumir que mientras que camión ingresaría a Chile por un puesto fronterizo habilitado, algunos de sus ocupantes intentarían ingresar a pie la droga a ese país a través de un paso clandestino.

