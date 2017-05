Productores del periurbano piden ayuda para recuperar manufacturas

Más de 200 productores ya fueron relevados por la Estación Experimental del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) que, junto a productores y otras instituciones, realiza un relevamiento para saber cómo resultaron afectados los emprendedores del periurbano de Comodoro Rivadavia y gestionar alguna ayuda que les permita sortear esta difícil situación.En este sentido ayer un grupo de productores, acompañados por integrantes del Comité de Emergencia que creó el sector por la catástrofe, se hicieron presentes en el Concejo Deliberante, donde querían reunirse con el viceintendente Juan Pablo Luque.El objetivo era gestionar subsidios, exenciones impositivas o algún tipo de ayuda para recuperar las pérdidas de animales, alimentos o mercadería que ocasionó el temporal en sus emprendimientos.“Los productores vinieron a expresar cuál es el trabajo del comité, cómo es el trabajo que se ha hecho hasta ahora, cuáles son los resultados que se han logrado, qué cosas se han logrado gestionar, y qué cosas tendrían que ser solucionadas y en cuáles puede contribuir el municipio”, explicó Juan José Magaldi, médico veterinario y jefe de la Estación Experimental.También asistieron representantes de CORFO, y el veterinario Basilio Stankewitsch, en representación del municipio.RECUPERAR LO PERDIDOEn diálogo con El Patagónico, Magaldi también se refirió a la realidad del sector confirmando que mañana llegará un camión con alimentos que se sumará al que recibieron hace diez días.Sin embargo, el veterinario advirtió que ahora comienza la etapa más dura para los productores. Será "un proceso continuo, de reconstrucción, de recuperar parte del sistema productivo o de capital de trabajo que son los animales, alimentos o en el caso de las elaboradoras de Caleta Córdova que perdieron mucha mercadería y elementos que utilizan para producir".Por esta razón, sostuvo que “la idea es ver cómo se pueden canalizar esas demandas y gestionar ayuda del gobierno municipal, provincial o nacional. La idea es que el municipio se sume plenamente y en este caso el Concejo Deliberante porque puede ser necesario adecuar alguna norma respecto a condiciones, exenciones impositivas por un tiempo y las situaciones de gente que está pagando su tierra y de repente se encontró con que no tiene ningún ingreso”.Si bien los productores no pudieron reunirse, no dudaron en asegurar que en los próximos días finalmente se concretará el encuentro y de esta forma puedan obtener una ayuda para sortear la situación.