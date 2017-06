El Patagónico | Regionales | ESTADO DEL TIEMPO - 24 junio 2017 Pronostican más de 20 milímetros de lluvia desde esta tarde en Comodoro El alerta del Servicio Meteorológico Nacional anuncia que se espera entre 20 y 40 milímetros de lluvia acumulada entre hoy y mañana en distintas zonas de Chubut. La inclemencia estará acompañada de baja sensación térmica. Ayer fueron rescatados pobladores de las zonas de El Molle y Cushamen, en la cordillera chubutense. El plan de contingencia en Comodoro Rivadavia y la provincia ya está marcha.

Los pronósticos empiezan a cumplirse y las bajas temperaturas se hacen sentir cada vez más no solo en esta ciudad, sino en toda la provincia. Desde el área local de Pronósticos precisaron que ayer a las 8:10 se registró en Comodoro Rivadavia una temperatura mínima de 1,6 grados bajo cero.

Asimismo, la actualización del alerta por fuertes lluvias y nevadas sigue vigente. A partir de las 15 de hoy comenzarían a registrarse las primeras precipitaciones. El servicio Meteorológico Nacional señala: “se esperan valores de precipitaciones acumulada entre 20 y 40 milímetros de lluvias, pudiendo ser superiores en forma puntual. También se prevén entre 30 y 60 centímetros de nieve acumulada".

A partir de esta noche y mañana la inclemencia estará acompañada de vientos del sector este, con ráfagas. El fenómeno se mantendrá al menos hasta la mañana del lunes. "Se emite este alerta teniendo en cuenta la situación en la región después de las últimas nevadas", finaliza el comunicado de prensa.

En ese contexto, las autoridades municipales como provinciales ya activaron el plan de contingencia ante posibles inconvenientes que puedan sufrir la comunidad, en especial los barrios de esta ciudad que ya sintieron la catástrofe de fines de marzo y principios de abril.

La ministro de Desarrollo Humano y Familia, Leticia Huichaqueo, remarcó: “continuamos controlando todo el dispositivo provincial porque también salieron dos equipos completos para Comodoro con equipamiento, leña, colchones, frazadas, nylon y módulos alimentarios que es con lo que se va a estar trabajando desde la delegación de Familia de Comodoro”.

El gobernador Mario Das Neves afirmó ayer que el equipo de Gobierno está preparado ante cualquier contingencia climática que ocurra durante el fin de semana. "Nosotros estamos preparados" con recursos humanos y materiales, apuntó.

Durante la jornada de ayer las autoridades provinciales sobrevolaron distintos sectores de la cordillera y la meseta central. En uno de esos operativos fueron rescatados doce pobladores que estaban aislados por la nieve. Fue a través de vía terrestre en las zonas de El Molle y Cushamen.

Once de esas personas, entre ellas un hombre de 80 años, estaban aisladas por el temporal y fueron rescatadas en la zona de El Molle y Tres Picos, en cercanías de José de San Martín. Para ello, ingresaron vehículos de Defensa Civil, Bomberos y Gendarmería.

Mientras en la zona de Cushamen, "se dio con el paradero de una persona cuya familia estaba preocupada al no tener noticias", explicó el subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut, Pablo García.

