Propietarios de camiones llegaron a un acuerdo con el municipio tras el reclamo

Un centenar de propietarios de camiones a bordo de sus unidades se apostaron ayer al mediodía en la calle Gatica del barrio Stella Maris para iniciar una retención de servicios hasta que el municipio clarificara el cuadro tarifario y cumpliera con el pago de las quincenas trabajadas en los distintos barrios de esta ciudad.En este sentido, el presidente de la CEPATACAL (Cámara Empresaria Patagónica del Automotor de Cargas, Afines y Logística), Víctor Lastiri, explicó: "nosotros desde el primer día del temporal estamos trabajando. Tenemos en la calle a 108 bateas trabajando y no recibimos pago. No sacaron las quincenas y no recibimos los pagos"."La primer tarifa que nos dieron era de 1.750 pesos por batea de 25 metros, después nos bajaron a 1.350 pesos y ahora pretenden que la tarifa sea de 937 pesos, a ese monto si le sacamos el IVA, los impuestos nos queda en 740 pesos", detalló el dirigente.Asimismo, Lastiri recordó que el trabajo por el temporal incluyó guardias nocturnas y pidió claridad a la hora de negociar, así como "respeto por los trabajadores, que con un valor fijo de tarifa, arreglan directamente con el municipio sin intermediarios y sin diferencias".En este contexto, los camioneros se movilizaron por el centro de la ciudad para exigir que sus pedidos fueran escuchados y que los recibieran en el Concejo Deliberante o en la Municipalidad.Gran cantidad de camiones quedaron estacionados sobre la avenida Ducós, lo que generó que la circulación se viera reducida a una sola mano y que el personal del área de Tránsito tuviera que guiar a los automovilistas.Debido a los inconvenientes y a la amenaza de endurecer las medidas, el viceintendente Juan Pablo Luque y el secretario de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque, se reunieron con los camioneros en el municipio donde se acordó levantar la medida.El presidente de la CEPATACAL manifestó: "se llegó a un acuerdo sobre las tarifas de nuestros afiliados y decidimos levantar la medida de fuerza. Mañana (por hoy) seguiremos laburando normalmente".Sobre el pago de las quincenas, Lastiri aseguró: "el pago de las quincenas será efectivo una vez que facture cada uno de nuestros afiliados y, de ahí, tendrán que esperar entre 6 y 10 días hábiles para que este depositada la plata en sus cuentas".