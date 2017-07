Prorrogaron la conciliación obligatoria por el conflicto con Tecpetrol

Esta mañana a las 11 estaba previsto el inicio de la audiencia de conciliación con la empresa Tecpetrol, pasadas las 14 horas se trabó la negociación por la postura inflexible de la operadora en cuanto al despido de cientos de trabajadores que forman parte del "sobrante" que dejó el estancamiento de la actividad.

Por la tarde finalmente, el Ministerio de Trabajo de la Nación ante una nueva propuesta de la empresa definió la prórroga de la conciliación. Al respecto el secretario general Jorge Avila indicó en la emisora del gremio que "la propuesta será analizada junto a los trabajadores. Entre el sábado, domingo y el día lunes, vamos a hacer asambleas con todos los trabajadores de Tecpetrol en yacimiento", adelantó.

En cuanto, a los cambios que se plantean en la actividad, el dirigente petrolero señaló que no daría detalles hasta encontrarse con los trabajadores. No obstante adelantó que "no es una salida ideal pero nos ayudaría porque se trata de dar una salida laboral para por lo menos un 99 por ciento de la gente que está arriba", dijo.

Por otro lado, se definió que "el pago de sueldos se efectiviza mañana, San Antonio le había quedado debiendo a cerca de 86 trabajadores que les van a pagar mañana".

En el plazo de 14 días hábiles que dispone la conciliación habrá que encontrar una salida al conflicto que pone en riesgo cientos de fuentes de trabajo, "porque no se pueden aplicar más prórrogas, tenemos que encontrar una salida, encaminar una solución o desatar un conflicto. Y sabemos que en estos quince días en lugar de sacar a los gendarmes de yacimiento van a llegar más", concluyó.