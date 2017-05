El Patagónico | Deportes - 18 mayo 2017 Próspero Palazzo presentó su nueva camiseta para la temporada el 2017

En SUM del club Próspero Palazzo se presentó el martes la nueva indumentaria para la temporada futbolística 2017, junto al lanzamiento de una nueva campaña de socios. También se colocaron los carteles estáticos de publicidad en el campo de juego.

La nueva camiseta del “Aguilucho” lleva impreso “Distribuidora Palazzo”, pero a su vez hay 13 comercios del barrio que han depositado su confianza en la institución.

“La idea fue mostrar la nueva camiseta que se utilizará en el fútbol de Comodoro, con la inscripción de un comercio del barrio que confió en nosotros. El club no sólo es fútbol, tiene otras disciplinas como el hockey y es bueno que las empresas se acerquen a colaborar”, admitió el vocal Omar Campos.

El dirigente afirmó a su vez que ellos están listos para volver a jugar si la Liga lo decide, y recordó que ellos en su momento votaron para que no se juegue como muestra de solidaridad. “El temporal nos afectó a todos, nosotros tuvimos la cancha inundada, pero estamos en condiciones de jugar. Nosotros, como comisión directiva, evaluamos y debatimos siempre la postura de la institución, no es que va uno a la Liga y levanta la mano. En su momento fuimos solidarios con los clubes que habían sido más afectados”, recordó.

Por otra parte, se anunció el martes a la noche la nueva modalidad de carnet para los socios, mucho más novedoso que años anteriores. Y a su vez, se realizó el lanzamiento de una nueva campaña. “El sistema ahora es con una cuota autoadhesiva, y el carnet es similar a una tarjeta de crédito. Ya tenemos designada a una persona que va a colaborar, y saldrá a cobrar la cuota. Eso es algo que estaba un poco descuidado, pero la idea del presidente Jorge Aparicio es que la gente vuelva al club, y todo aporte es bienvenido”, sentenció.

Campos remarcó que a partir de las 18 se pueden acercar a la institución para consultas para hacerse socio, y destacó que en el último tiempo se sumó al cuerpo técnico que encabeza Daniel Gueicha, el entrenador de arqueros Román Barría, algo que fue bien visto por los jugadores.





