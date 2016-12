Protestas docentes por pago parcial de salarios y postergación del aguinaldo

Caleta Olivia (agencia)Tanto en Río Gallegos, como en Caleta Olivia y otras localidades del interior santacruceño, ayer se sucedieron protestas de maestros. Los que se desempeñan en escuelas públicas solo cobraron una parte de sus salarios de noviembre, mientras que los de las privadas que también dependen de la provincia, no recibieron ni un solo peso. Además, la fecha del pago del medio aguinaldo sigue dilatándose.En la capital provincial, a la manifestación encabezada por la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) también se incorporaron afiliados de otros gremios estatales que llegaron hasta la Legislatura y el Ministerio de Economía dado que ayer tampoco se efectivizó el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, a pesar que la fecha la había fijado el propio gobierno.En Caleta Olivia la protesta se centró frente a la sede de la Dirección de Escuela Zona Norte, ubicada en la avenida Eva Perón, donde los voceros del gremio indicaron que a los maestros de escuelas públicas solo se les acreditó una suma fija de 20 mil pesos, teniendo en cuenta que la mayoría cumple tareas de doble turno.En consecuencia, ADOSAC envió una nota a la Secretaría de Trabajo y al Consejo Provincial de Educación a través de la cual intima al gobierno a pagar la totalidad de haberes a docentes de escuelas públicas y privadas, como así también el plus por incentivo y un aumento acordado en paritarias.PRO Y CONTRASEn la misiva también se señala que "mientras algunos funcionarios del gobierno nacional (en clara alusión al ministro Esteban Bullrich) se desgarran las vestiduras porque en esta provincia los docentes hicimos paros equivalentes a tres meses durante el ciclo lectivo 2016, no advierten que el gobierno provincial pagó mal, a destiempo; o no pagó los doce meses del año".En consecuencia, se advirtió que "el sector docente no cederá ante las presiones burocráticas de quienes están denigrando la función del maestro, llevando a cada uno de nosotros a mendigar el pago de nuestros salarios honradamente ganados, pero que la gobernadora (Alicia Kirchner) intenta utilizar como variable de ajuste para presionar, condicionar y coaccionar".Por otra parte, se alega que "el Ejecutivo aplica la regla del avestruz, escondiendo la cabeza para no ver, ni oír ni escuchar. Y en ese tren de pensar solo y exclusivamente en los objetivos egoístas que lo mueve, vulnera nuestros derechos más esenciales, quedándose ilegalmente con un dinero que no le corresponde, haciendo retención indebida de fondos, incumpliendo con las obligaciones consagradas en la Constitución Provincial, Constitución Nacional, leyes y convenios colectivos de trabajo".A todo esto, el Banco de Santa Cruz emitió un comunicado de prensa indicando que recién hoy "estarán disponibles en la Red de Cajeros Automáticos, a partir de las 03:00 AM las acreditaciones correspondientes a la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) de los empleados activos y pasivos de la administración pública provincial".