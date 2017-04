El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 03 abril 2017 Proveerán posnet gratuitos a pequeños comercios y monotributistas por dos años Las empresas proveedoras de terminales de cobro con tarjetas de débito, de compras o prepagas ofrecerán por dos años los "posnet" en forma gratuita a pequeños comercios y monotributistas que adhieran a este sistema, a partir de la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de establecer la obligatoriedad en su uso para tramitar los pagos.

La AFIP fijó a través de la Resolución 3997 el cronograma de los comercios que desde el 30 de abril tendrán "la obligación de aceptar las transferencias de pago instrumentadas mediante tarjetas de débito, tarjetas prepagas no bancarias u otros medios de pago equivalentes", y las principales empresas del sector aseguraron a Télam que contribuirán con esta medida, otorgando los "posnet" gratis por dos años.

"Fue una decisión acertada. La expectativa del impacto que tendrá sobre el consumo es alta. Y Prisma ayudará para que eso se cumpla", afirmaron desde la empresa que posee las marcas Lapos, de terminales de puntos de venta y Todo Pago, de billeteras virtuales y puntos de venta móviles, y la licencia de operar con Visa.

Indicaron que "es muy positiva la resolución de la AFIP, porque ayuda a bancarizar y a tener una economía mucho más formal", y precisaron que la terminal de Lapos "se ofrecerá gratis por dos años para operar con tarjeta de débito, y el MPO (punto de venta móvil) de Todo Pago a $ 237 por única vez, que serán bonificados si quien lo emplea alcanza una facturación de $ 10.000".

Al respecto remarcaron que "Todo Pago se lanzó hace seis meses, tiene actualmente 200.000 billeteras virtuales, y de acá a fin de año se prevé duplicar esa cifra y llegar a las 400.000".

Mientras, la vicepresidente de producto de Mercado Pago, Paula Arregui, consideró que "es importantísima" la decisión de la AFIP, y puntualizó: "se enmarca en muchas cosas positivas que implementó el Gobierno, con el objetivo de que haya mayores medios de pago para la gente".

En ese sentido, destacó: "el Banco Central también quiere promover herramientas de inclusión y digitalización", y subrayó que "la ANSeS otorgó beneficios para jubilados y devolución de IVA para quienes pagan con tarjeta de débito".

"Estas soluciones no son provistas por los jugadores tradicionales, como Posnet, sino que comienzan a aparecer otras soluciones, como la billetera virtual y el punto de venta móvil que permiten a la gente desde sus celulares pagar y cobrar", afirmó Arregui.

Además indicó que "con estos medios se llega a cualquier persona", y sostuvo que "ya no es la pyme o el comercio grande o mediano, sino también los pequeños comerciantes, los monotributistas y los profesionales, los que pueden empezar a acceder a este tipo de soluciones".

"Estamos impulsando soluciones móviles, como la billetera de Mercado Pago para cobrar, que hasta $ 5.000 de facturación por mes es gratuita. Y también MPOs a $ 270 por única vez, que incluye el envío del aparato", precisó Arregui.

En tanto, Patricia Guarnes, la gerente general de First Data, empresa propietaria de la marca Posnet de puntos venta, que opera principalmente con Mastercard y Nativa, afirmó a Télam que "el objetivo de la AFIP es blanquear todo lo que tenga que ver con que se normalice el mercado y la economía se ponga en una situación mucho más clara".





