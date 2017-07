Provincia acusa al municipio de retrasar la instalación de cámaras

Hace un mes está paralizada la gestión de la autorización para utilizar los postes de luz donde estarán emplazadas las cámaras de seguridad que se encuentran por el momento "cajoneadas". Desde Provincia aseguran que ese trámite burocrático está en manos del municipio sin embargo, el secretario de gobierno municipal Máximo Naumann lamentó que se pretenda usar a la Municipalidad como "cadete del gobierno". En este escenario no hay definición de la fecha en la que se instalarán las cámaras.

El ministro de gobierno de la provincia, Pablo Durán explicó este mediodía en Radio Del Mar que "hace más de dos meses que tenemos todo el material para arrancar con la instalación pero nos está faltando la autorización del municipio para la utilización de los postes". La gestión fue pedida mediante una nota al municipio de Comodoro Rivadavia hace un mes pero aún no tiene respuesta. "Este sistema ya lo empleamos en otros lugares como Trelew, Rawson y Madryn, sin problemas pero en el caso de Comodoro Rivadavia hace un mes enviamos el pedido de que se gestione la utilización de los postes ante la SCPL y nada".

"NO SOMOS CADETES"

En representación del municipio local, el Máximo Naumann lamentó que las políticas de seguridad de la provincia se encuentren trabadas por una cuestión burocrática y advirtió que la gestión de utilización de postes no corresponde al municipio.

"Nos llama la atención las declaraciones del ministro que responsabiliza de la no instalación de cámaras, manda una nota el ministro a efectos de que le pidamos a la SCPL que le permita a ellos instalar las cámaras, pero no somos ni cadetes ni gestores del gobierno provincial igual de todas maneras recibimos esa nota y la enviamos a la Cooperativa, dijo.

No obstante, criticó la política de seguridad, "si todo está librado a que otro le haga la gestión estamos en serios problemas, ¿no tiene el teléfono de Tcharián o no tienen la voluntad de llamarlos. O no tendrán alternativas en caso de que la SCPL como anticipo en su momento diga que no se pueden instalar en los postes de luz cámaras por seguridad ante trabajos de reparación y mantenimiento de sus trabajadores?", se preguntó.

Para Naumann, la gestión corresponde a Provincia. "Lo que tienen que hacer es que el ministro tiene que llamar a la SCPL y consultar o pedir respuestas, es falta de conocimiento o es una negligencia enorme que quieran que nosotros seamos cadetes de una u otra parte", concluyó.