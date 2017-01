El Patagónico | Regionales - 12 enero 2017 Provincia asegura que no existió represión

El ministro de Gobierno del Chubut, Pablo Durán, lamentó los incidentes que se produjeron en Leleque y aseveró: "tenemos la decisión de que estos hechos no se sigan dando".

En este sentido, el funcionario manifestó: "si no le ponemos un fin a esto va a ser difícil vivir en una sociedad tranquila porque los hechos que se están dando son realmente muy graves, hay ataques a los vecinos, los turistas que circulan por la zona, a un helicóptero que intentó sofocar un incendio, a la policía".

El ministro de Gobierno aseguró: "no hubo represión a los mapuches, Gendarmería actuó para evitar que levantaran las vías de La Trochita y permitir la libre circulación".

Durán cuestionó las afirmaciones de algunos legisladores e indicó: "me dan vergüenza las declaraciones de los diputados que no saben lo que está pasando".

"Se solidarizan con un grupo de delincuentes, no con un grupo de aborígenes que pelea por sus derechos", agregó.

En consecuencia, el funcionario solicitó responsabilidad a ciertas fotografías que están circulando por distintas redes sociales con respecto a heridos. "Se trata de imágenes viejas de hechos que en su mayoría ocurrieron en Chile, no son de acá", afirmó.

"Lo del diputado nacional (FpV), Santiago Igon, fue una vergüenza y una falta de prudencia total, con un tema tan delicado como éste. Un verdadero papelón", aseguró el ministro de Gobierno en relación a las fotos que posteo el diputado en su red social y luego tuvo que retractarse.

"Eso es muy grave y es una falta de responsabilidad, es una campaña mediática para desvirtuar la verdad de la situación", consideró Durán.





