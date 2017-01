El Patagónico | Regionales | CALETA PAULA - 14 enero 2017 Provincia comprometió "ayuda social" a estibadores del puerto Caleta Paula Los voceros de los estibadores de puerto Caleta Paula, que a mediados de esta semana viajaron a Río Gallegos y fueron recibidos en diferentes reuniones por los ministros de Gobierno, Fernando Basanta, y de Desarrollo Social, Paola Vesvessian, obtuvieron el compromiso de recibir una "ayuda social" para cubrir las necesidades mínimas de sus familias debido a la inactividad laborar por la baja temporada de pesca.

Cabe recordar que el grupo de trabajadores –aproximadamente 70- había bloqueado durante tres días el tramo de la Ruta 12 que une Caleta Olivia con Cañadón Seco, demandando el pago del fondo compensador que se estableció hace varios años por ley provincial para atender este tipo de circunstancias.

La medida de fuerza que restringió el paso de vehículos de empresas petroleras y del transporte general de cargas, se levantó al gestionarse una audiencia con funcionarios, la cual se concretó el miércoles.

Como ya es casi habitual, la Dirección de Prensa de la provincia no difunde informaciones sobre reuniones que se celebran en Río Gallegos entre funcionarios del Poder Ejecutivo y referentes de distintos sectores comunitarios de Caleta Olivia, por lo cual las novedades de este caso solo fueron aportadas por el diario La Opinión Austral.

En ese contexto se conocieron declaraciones del principal vocero de los estibadores, Alejandro Giménez, quien al término de la reunión dijo que se pidió a los mencionados ministros "una ayuda financiera para paliar el momento que estamos atravesando", habiéndose logrado al menos el compromiso de obtener una "ayuda social". Si bien Giménez no dio precisiones, se presume que la misma consistirá en alimentos.

De todos modos, puntualizó que será otorgada luego de que se realicen relevamientos en los hogares y al respecto destacó que cuando los asistentes ministeriales "estén en la casa de cada trabajador portuario, se van a dar cuenta de que realmente estamos atravesando un mal momento porque desde noviembre no estamos recibiendo ese fondo".



Por otro lado, el vocero principal comentó que al ministro Basanta "le planteamos la necesidad de reglamentar la Ley Provincial Nº 2.573", en la que está contemplado el pago de un fondo compensador referido a situaciones de emergencia social en el período de baja temporada de pesca, admitiendo que por este tema no obtuvieron respuestas positivas.

Al mismo tiempo, indicó que la citada norma legal data del año 2001 "pero nunca fue reglamentada" y lamentó que los funcionarios de la actual gestión gubernamental le hicieran saber que "no estaba en ellos solucionar este tema".

"De todas formas, quisimos hacer sentir el reclamo para que después le transmitan el pedido a la gobernadora Alicia Kirchner", afirmó Giménez, quien incluso reconoció que al menos "tuvimos la suerte de que nos atendieran porque las gestiones anteriores no lo hicieron y confirmó que por el momento no están previstas nuevas medidas de fuerza.

