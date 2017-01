Provincia destacó la importancia de la reunión con las comunidades mapuches

Al respecto, el funcionario sostuvo: "escuchamos sus preocupaciones respecto a lo sucedido en la Cordillera, le aclaramos que había mucha información falsa"."Uno de ellos (Joaquín Lucas Antieco Lof Comunidad Puerto Madryn) se ofreció como interlocutor, para ir a hablar con ellos e iniciar un canal de diálogo", agregó Gilardino.El ministro también aclaró: "hay que separar lo que es el reclamo de la comunidad mapuche, es un reclamo histórico, y otra cosa es este grupo RAM ( Resistencia Ancestral Mapuche ), liderado por Jones Huala, que es un grupo violento con características terroristas"."Ellos han dicho que desconocen la Patria, la bandera, el idioma y buscan una Nación mapuche, lo cual es inviable", añadió. En este sentido, aseguró: "varios grupos no están de acuerdo con esto, y plantean canales de diálogo para solucionar los problemas que arrastran y nosotros nos pusimos a disposición".Además, el funcionario manifestó: "tenemos que cuidar el bienestar y la seguridad del resto de los ciudadanos, una cosa es la ocupación en un campo privado, y otra es que quemen maquinaria de un emprendimiento productivo, que corten las rutas, que generen pánico. Todo esto surgió por una orden judicial del juez federal, Guido Otranto, de liberación de vías, nunca se habló de desalojo de tierras, y cuando fueron a notificar los recibieron a piedrazos y Gendarmería reaccionó ante el ataque violento".Asimismo, Gilardino explicó: "Policía no intervino pero fueron interceptados y los apedrearon"."Lo que molesta es el uso político de estos temas, hemos escuchado cada barbaridad, cada cosa mostrada en las redes sociales que no se puede permitir", señaló el ministro en referencia a la circulación de fotografías falsas.El funcionario también dijo: "la Policía va a estar patrullando las áreas urbanas, en las rutas intervienen las fuerzas federales. Nosotros ayer (por el jueves) pedimos que nos garanticen que no va a haber inconvenientes con la sociedad por el tema de las fiestas populares".