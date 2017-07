El Patagónico | Regionales - 05 julio 2017 Provincia dice que espera que el municipio eleve el proyecto de red de gas para el Favaloro El ministro de Planeamiento de la Provincia, Alejandro Pagani, indicó ayer que la obra de red de gas para el barrio Favaloro (Km 14) se realizará con los fondos que el Estado chubutense girará al municipio por la segunda etapa del bono de endeudamiento y que para que ello ocurra se está esperando que la intendencia presente el proyecto respectivo.

"Estamos a la espera de la presentación del proyecto para firmar los convenios correspondientes”, señaló el funcionario que remarcó, luego del reclamo que los vecinos del sector efectuaron el lunes en el municipio, que “(Abel) Boyero me dijo que lo iban a incluir en el segundo tramo de financiamiento de las obras del bono provincial".

“El gobernador nos ha marcado la prioridad de trabajar en estos temas con el bono provincial y así se lo hemos hecho saber a los intendentes de toda la provincia”, sostuvo el titular de la cartera de Infraestructura que, además, mencionó que “siempre se acordó con todos los municipios priorizar las obras de servicios para los vecinos, y es lo que se ha hecho en la mayoría de las ciudades”.



"HASTA AHORA NO LO HAN PRESENTADO"



En ese orden, precisó que de acuerdo a lo conversado con su par municipal “la idea era incluir la red de gas para el barrio René Favaloro en el paquete de obras de ese segundo tramo del financiamiento, pero hasta ahora no lo han presentado y entiendo que el propio Municipio así lo ha explicado”.

“Independientemente de esto, el municipio podría haber encarado la obra con otros recursos o con financiamiento propio y manejar otros tiempos y opciones”, expresó para asegurar que “ojalá rápidamente presenten el proyecto para que los vecinos puedan tener cuanto antes el servicio de gas”, sostuvo Pagani.

Destacó el funcionario que la Provincia ha ejecutado la red de gas en el barrio Arenales con buenos resultados. "Cuando el gobernador firma algo es para que se cumpla", finalizó.

