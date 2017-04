El Patagónico | Deportes | POLITICA DEPORTIVA - 19 abril 2017 Provincia entregó aportes a los clubes afectados por el temporal Fueron beneficiadas entidades de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Río Mayo. Cada una recibió una ayuda de 100 mil pesos. Se trata de fondos gestionados ante Nación a través del Programa Clubes Argentinos.

El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, presidió ayer la entrega de aportes económicos a clubes y entidades deportivas de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Río Mayo afectados por el temporal. Cada una de las instituciones recibió una ayuda de 100 mil pesos, que fueron gestionados ante Nación por intermedio del Programa Clubes Argentinos.

La entrega tuvo lugar en la Casa de Gobierno en Rawson, durante un acto realizado en el Salón de los Constituyentes, donde Das Neves estuvo acompañado por los ministros de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino y de Economía, Pablo Oca; el presidente de Chubut Deportes, Walter Ñonquepán; el representante de la Secretaría de Deportes de la Nación, Juan Manuel Scalese, y los intendentes de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, y de Sarmiento, Ricardo Britapaja.



ABORDAR CADA UNO DE LOS TEMAS



Al hacer uso de la palabra, Das Neves puso el énfasis en que "sabemos que esto es algo muy chiquito, teniendo en cuenta el volumen de lo sucedido en Comodoro Rivadavia, pero siempre he dicho que las cosas no se solucionan de un día para el otro, ni tampoco uno puede esperar acciones mágicas por eso hay que agarrar cada uno de los temas y abordarlos".

"Este es un programa que el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Javier Mac Allister, lo presentó hace un tiempo, porque Chubut es el lugar donde creo que más reuniones de deportes hubo. En esa oportunidad nos entregó 50 mil pesos por club y ahora vino el aporte de 100 mil y por eso decidimos entregar en forma rápida, sin esperar que llegue el total para todos a los clubes de Comodoro, Rada Tilly, Sarmiento y Río Mayo", remarcó.

Asimismo, señaló: "Sabemos que no es un aporte significativo, pero es una colaboración que podemos dar y es importante que este contacto que mantiene Walter Ñonquepán con Javier Mac Allister hace mucho tiempo, haga llegar la situación en particular de muchas instituciones que realmente han sufrido un destrozo mayor".

Agregó que "este es un paso hacia adelante, un aporte más y hay que seguir trabajando para que nos encuentre en otro momento mucho más alegre, no bajamos los brazos nunca, seguimos adelante" subrayó el gobernador.

Para cerrar, dejó en claro que "no hay instituciones grandes, ni chicas, más allá de que existan tres o cuatro instituciones de envergadura, nosotros queremos llegar a todas, incluso a aquellas que desarrollan disciplinas no habituales, no tan conocidas", finalizó Das Neves.



PROGRAMA NACIONAL

Por su parte, el representante del Programa Clubes Argentinos de la Secretaría de Deportes de la Nación, Juan Manuel Scalese, hizo hincapié en "agradecerle al gobernador Das Neves y a todo el equipo del gobierno provincial, que ayudan a que se pueda llevar adelante este Programa".

Detalló que "este programa nace en el año 2016, y tiene 10 años dentro de la Secretaría de Deportes de la Nación, en el 2015 se ejecutaron 11 millones de pesos, en el 2016 y a la fecha ya se ejecutaron más de 300 millones de pesos, para cada uno de los clubes de toda la Argentina".

"El mensaje que ha dado Carlos Mac Allister es que la idea es seguir trabajando en equipo y seguir conectados con este programa Clubes Argentinos con la Provincia del Chubut. En este momento estamos hablando de 100 mil pesos, pero si hacemos bien las cosas y rendimos correctamente vamos a tener otro aporte, ahora estamos gestionando un subsidio extraordinario para los clubes que sufrieron problemas climáticos, también es importante que cada uno de los clubes de Comodoro Rivadavia presente su nota de pedido para llegar a obtener el apoyo económico" finalizó el funcionario nacional.



TRABAJO MANCOMUNADO



En tanto el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, afirmó que "es un momento difícil, un momento complicado que vivimos en la provincia y en especial Comodoro Rivadavia. Por eso tengo que agradecer a todos los intendentes por la solidaridad que están teniendo con nuestra ciudad, como así a todas las organizaciones".

"Es algo muy especial para los clubes de nuestra ciudad que están viviendo un duro momento, hoy acá está presente gente de la zona más afectada de Comodoro Rivadavia, la estamos viviendo y la estamos peleando juntos, porque los que nos conocen saben cómo somos los comodorenses y cómo la vamos a luchar para sacar nuestra ciudad adelante", aseveró.

Por último, destacó que "quiero agradecer el acompañamiento de Provincia, porque juntos vamos a ir a Nación a pedir lo que necesita Comodoro Rivadavia para su recuperación, como así también otras ciudades de la provincia".



CLUBES BENEFICIADOS



Los clubes beneficiados con el aporte de 100 mil pesos fueron: de Comodoro Rivadavia, Atlético del Sur; Atlético Huracán; Atlético Unión San Martín Azcuénaga; Ciclista, Cultural y Deportivo Patagonia; Deportivo Estrella; Social y Deportivo Laprida del Oeste; Social y Deportivo Manantiales Behr de Ciudadela; Comisión de Actividades Infantiles; Tiro Federal Argentino General Enrique Mosconi; Aero Club Comodoro Rivadavia; Deportivo Prospero Palazzo; y Social y Deportivo El Porvenir.

En tanto que por Rada Tilly fueron beneficiados la Asociación Patagónica de Carrovelismo; Centro Ecuestre Rada Tilly; Chenque Rugby Club; Club Atlético Rada Tilly; Club de Buceo Neptuno Rada Tilly Exp; Club Náutico y Deportivo Rada Tilly.

De Sarmiento el Club de Pesca y Náutica Lago Musters y por Río Mayo lo hará el Club Social y Deportivo Río Mayo.

También durante la ceremonia se le entregaron 140 mil pesos a la Federación Chubutense de Balonmano para participar del Torneo Argentino de Selecciones menores damas y varones, que se realizará en Embalse Río III en Córdoba, y 180 mil pesos a Comodoro Deportes como parte de las ganancias generadas por el partido de rugby entre Los Pumas y la selección de Estados Unidos.



