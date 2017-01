Provincia gestionó construcción de otras 224 viviendas, ninguna para Caleta Olivia

Caleta Olivia (agencia)Hay que recordar que hace pocos meses, al anunciarse la construcción de 428 viviendas para diferentes ciudades sin contemplar a Caleta Olivia, los medios periodísticos locales se hicieron eco de la indignación de numerosos sectores comunitarios, malestar potenciado por el alto déficit habitacional en una comunidad de casi 80 mil personas.Una prueba de ello se había dado a fines de octubre de 2015, cuando cientos de familias usurparon viviendas de planes oficiales cuya construcción –en su mayoría- había quedado paralizada ocho años antes.Muchas más, que no optaron por esa metodología, consideraron que el gobierno provincial procuraba dar un escarmiento a la sociedad caletense por el caso de las usurpaciones y por ello no la contemplaba en el nuevo programa habitacional.El titular del IDUV, Pablo Grasso, aseguró que ello no era cierto y que en futuros programas la ciudad del Gorosito iba a estar contemplada. Mientras tanto, el organismo se comprometía a "recuperar" viviendas usurpadas a través de acciones judiciales, algo que en la práctica no ocurrió. En todo caso, solo logró obtener dos de ellas que, en rigor, eran estructuras incipientes que fueron desechadas por familias usurpadoras y también rechazadas por la gente a las que se las querían adjudicar de manera legal.ACUERDO CON NACIONTodo esto se explica mejor –al menos si el gobierno provincial no hace ninguna aclaración- al conocerse otra de las gestiones que realizó el miércoles en la ciudad Autónoma de Buenos Aires el ministro de Economía, Juan Franco Donnini.Al respecto, pudo saberse que se reunió con el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Iván Kerr.En el marco del encuentro, se rubricó por parte de ambos funcionarios ocho "No Objeciones Técnicas" que habilitan el llamado a igual número de licitaciones públicas para la construcción de 224 nuevas viviendas e infraestructura en Santa Cruz.La información señala que ese grupo se suma al de las 428 que ya fueron licitadas en septiembre con un presupuesto de $ 680 millones, a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (también con un acuerdo con Nación bajo el programa Techo Digno) y que complementan las acordadas, también, con distintos intendentes en forma directa.PROGRAMA "FEDERAL""Dimos el primer paso para construir más viviendas en ocho localidades distintas de Santa Cruz. Tenemos el objetivo de que todos los argentinos accedan a una casa digna, sin importar los colores políticos de ninguna provincia ni municipio", destacó Amaya durante la firma, en la que participó también el director nacional de Vivienda Social, Ramiro Masjuan.Las obras, que serán financiadas a través del Programa Federal de Construcción de Viviendas Techo Digno, demandarán una inversión nacional mayor a los $ 250 millones.Las localidades santacruceñas que se verán beneficiadas en esta oportunidad con estos conjuntos habitacionales son: Pico Truncado (63 viviendas), Las Heras (50), El Calafate (45), Comandante Luis Piedra Buena (25), Puerto Santa Cruz (18), Gobernador Gregores (15), Fitz Roy (4) y Tres Lagos (4).Se destacó además que "en proceso de adjudicación, o ya con contrato de obra, se encuentran 325 viviendas en Río Gallegos, 55 en Puerto Deseado, 25 en Perito Moreno, 18 en 28 de Noviembre y 5 en El Chaltén", con lo cual queda en claro que en ninguna de las listas figura Caleta Olivia.