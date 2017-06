El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 27 junio 2017 Provincia rendirá en Comodoro los fondos aportados por el temporal El gobernador Mario Das Neves adelantó ayer que la semana próxima realizará en Comodoro la rendición de fondos de "lo que hizo cada área provincial durante el temporal" y cuestionó al municipio por lo que consideró una falta de claridad a la hora de explicar "que se hicieron con los dineros del Estado", entre los que incluyó los 958 millones que, desde 2014, recibió la ciudad por la ley de hidrocarburos.

El gobernador Mario Das Neves aseguró ayer que la semana próxima, en Comodoro, el gobierno provincial realizará una “rendición peso por peso" de los fondos que se destinaron desde el Estado chubutense durante los 40 días que duró la emergencia climática.

"Nosotros vamos a hacer una rendición peso por peso porque es necesario que cada uno se haga cargo de lo suyo. Ellos (por el municipio) se tienen que hacer cargo de la parte que les toca porque había algunas objeciones en Buenos Aires respecto al ATN de 50 millones de pesos", señaló.



RENDICION



Al ser consultado por la prensa sobre la ayuda de Nación ante los temporales que han afectado a Chubut, señaló que "ayer hablé dos veces con (Rogelio) Frigerio (ministro del Interior) y estamos siguiendo todo paso a paso".

"Nosotros tenemos para mostrar y por supuesto seguimos trabajando, tratando de colaborar y gestionar", agregó en alusión a los aportes efectuados para atender la situación de Comodoro e indicó que "hay algunas cosas que tendrá que terminar de ver la gente de Comodoro en cuanto a la cuestión de la rendición porque había algunas objeciones en Buenos Aires respecto al ATN de 50 millones de pesos".

"La gente tiene que saber quién es quién, no quién es el más bueno o más malo, sino quién es el que maneja como corresponde los fondos porque ellos dijeron en forma desvergonzada que nosotros no habíamos colaborado. Hay que ser caradura y mentiroso", apuntó.

El gobernador afirmó que "dicen cualquier cosa con total irresponsabilidad. A veces te dan ganas de no contestarle, pero eso se dice una vez, dos o tres y queda; por eso hay que aclarar. Nosotros vamos a ir directamente con los números" porque "es plata de todos los chubutenses. Fue una ley que la sacaron los diputados por unanimidad y en un momento de crisis se destinó un aporte de 100 millones, y ya les dimos los primeros 20".

Por eso, "lo que queremos es que nos rindan las cuentas que corresponden porque nosotros a su vez también tenemos que rendir cuentas".



LOS 958 MILLONES



En el mismo tono, el mandatario provincial sostuvo que "la Municipalidad de Comodoro Rivadavia ya recibió 958 millones de pesos desde el año 2014 cuando se sancionó la Ley de Hidrocarburos”.

Respecto de esa ley, el gobernador dijo estar de acuerdo con esa iniciativa porque "tiene que ver con parte de la reparación histórica de Comodoro, como también hay otras zonas de la provincia que tienen derecho a eso, pero salió esa ley y está bien".

"Desde que salió esa ley, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia cobró en este tiempo 958 millones de pesos", detalló el gobernador y manifestó: "yo quiero que me digan dónde están las obras que tenían que ver con la reparación histórica".





