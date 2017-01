Provincia y municipio trabajan para identificar el piletón de petróleo donde cayó una perra

Ayer El Patagónico publicó la denuncia que hizo una vecina luego de que su perra cayera a una piletón de petróleo sin señalizar en un descampado del barrio Próspero Palazzo. La mujer advirtió de la peligrosidad de esta situación no solo para los animales sino para los niños que juegan por la zona.

El subsecretario de Regulación y Control Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ricardo Murcia, informó en diálogo con El Patagónico que tomó conocimiento de esta grave situación y que por ello, por estas horas se encuentran tratando de establecer fehacientemente el lugar en donde se encontraría el piletón.

"Tenemos que ir a ver si es una pileta de emergencia o un piletón, porque no sé lo que es", afirmó tras sostener que si es un derrame por una pérdida y no ha sido denunciado por la empresa, se estaría cometiendo una falta grave. Y en caso de ser una pileta que no está declarada, advirtió que ello también sería "una falta grave".

"NO LO TENÍAMOS REGISTRADO"

El subsecretario de Medio Ambiente del municipio, Daniel González, indicó que atento a la denuncia pública de la vecina, se está trabajando para dar con el lugar preciso. "Hay inspectores recorriendo el sector, que es limítrofe entre dos operadoras, necesitamos un poco más de información", señaló.

"Sobre estas situaciones en el ejido urbano estamos permanentemente trabajando para que no sucedan por lo que se puede apreciar en la fotografía es una instalación vieja evidentemente está en un descampado y no tuvimos esta noticia, no lo teníamos registrado".

Finalmente, recordó que esa zona pertenece a un área petrolera "en donde hubo más de 5 mil pozos con piletas abandonadas, que debido al calor se brotan y empieza a aparecer el petróleo".

UNA NUEVA DENUNCIA

A través del WhatsApp de El Patagónico una vecina que vio la nota de la perra que cayó el sábado en el piletón de petróleo en la zona de Palazzo, se comunicó con este medio para comentar que hace poco vivió una situación similar con su mascota. Detalló que fue en la zona de lotes al lado de la ruta María Morejón – que une km 5 con km 8 – cerca de los rieles que dan a espaldas de la sede de Bomberos Voluntarios.

"También ahí existe una batería y suelen salir fluidos en las inmediaciones. Suponemos que si no son los mismos piletones en que cayó nuestra perra, pueden ser otros iguales", denunció.

collage PERRA EMPETROLADA.jpg A través de whatsapp de El Patagónico