Proyectan que el martes estarán armados los primeros diez módulos habitacionales

El secretario municipal de Desarrollo Humano y Familia, Marcelo Rey, informó que ayer llegaron los primeros 16 módulos de los 50 que comprometió Nación, destinados a albergar a los damnificados por el temporal Asimismo, el funcionario sostuvo que hoy arribarán ocho módulos más mientras que durante el fin de semana llegarán los 26 restantes.La empresa Ecosan Patagonia es la encargada de armar las estructuras y el gerente de la sucursal de Comodoro Rivadavia, Eduardo Bonaro, explicó que también se espera la llegada de las camas, colchones, almohadas y sábanas para cada uno de los módulos habitacionales.Además, Bonaro detalló que los módulos sanitarios vendrán armados directamente desde Buenos Aires y que Ecosan Patagonia tiene un compromiso de entregar diez estructuras armadas por semana."El trabajo tiene varias etapas. Una es desarmar todos los bulones de los cajones donde es trasladado el módulo para después empezar con levantamiento de las columnas y techos. Después recién podés comenzar a armar los paneles de los módulos. Si uno trabajaría con un solo módulo, necesitaría mucha gente y eso le quitaría mucho tiempo al armado de los restantes", explicó el gerente de Ecosan Patagonia."Para dar una referencia: las instalaciones eléctricas no las podés hacer hasta que no esté todo el módulo levantado. Recién ahí, el electricista podrá empezar a trabajar y después otra persona se encargará de las terminaciones que son las cerraduras o manijas de las ventanas", agregó.Asimismo, Bonaro aseguró que seis personas trabajan en ocho módulos al mismo tiempo y se estima que las primeras diez estructuras estarán listas para el martes. "Nosotros solo nos encargamos del armado y a lo que sea la obra civil. El traslado y el posicionamiento del módulo le corresponde a otra empresa", sostuvo.DEFINIENDO LUGARESEl secretario de Desarrollo Humano y Familia, en tanto, recordó que las familias que ocuparán los primeros 10 módulos fueron seleccionadas tras realizarse un relevamiento en los centros de evacuados.En este sentido, Rey manifestó que en primera instancia se colocarán en Laprida ya que "es el sector donde las viviendas se vieron mayormente afectadas por la lluvia, con pérdida total en muchos casos. Estamos definiendo otros puntos para colocar los módulos que llegarán, para que los vecinos no estén tan alejados de su barrio en la medida de lo posible".Además, el funcionario aseguró: "los módulos están equipados para los servicios de energía, cloaca y agua, por lo que los terrenos deben ser factibles para recibir los mismos, además de que no sean inundables. Dentro de los módulos que llegaron vienen los sanitarios, con 6 baños y 6 duchas, para hombres y mujeres".El titular de la cartera de Desarrollo Humano también manifestó: "estos módulos brindarán un atenuante a nuestros vecinos de cara a la reconstrucción de sus viviendas. Seguimos trabajando con los damnificados junto con Nación y Provincia para dar soluciones a nuestra comunidad".