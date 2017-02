El Patagónico | Regionales | LIBERTAD DE EXPRESION - 05 febrero 2017 Proyectarán la película "La Teta Asustada" para reflexionar sobre la libertad de expresión El film peruano será proyectado el martes a las 18, en el Museo Ferroportuario. El objetivo es incentivar a la comunidad a reflexionar sobre la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos.

En Necochea una semana tres mujeres decidieron quitarse la parte de arriba de sus bikinis para tomar sol en un balneario. Ante esta situación, uno de los bañistas decidió llamar a la policía y alertar lo que estaba pasando.

Así se montó un operativo con cerca de veinte agentes y seis patrulleros, que se hicieron presentes en el lugar y amenazaron con llevarse presas a las mujeres. Muchas personas repudiaron el accionar de la fuerza pública, mientras otras solicitaron que las esposen.

La situación generó un debate nacional sobre la libertad de expresión y el ejercicio del derecho con diversas opiniones tanto a favor de las mujeres como en contra. En Comodoro Rivadavia, quisieron ir más allá y decidieron proyectar la película peruana "La Teta Asustada" como una forma de reflexionar sobre esta circunstancia.

La proyección es organizada por la catedra Comunicación Audiovisual de la carrera de Comunicación Social que se dicta en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Una de las organizadoras de la propuesta, la docente Mónica Baeza, explicó por qué se decidió realizar esta actividad. "Consideramos que se debe garantizar la libertad de expresión y el ejercicio de derechos, en un marco de paz y convivencia. Esto que parece algo menor no lo es, sobre todo si consideramos que muchas mujeres denuncian a diario ser víctimas de todo tipo de violencia. Incluso muchas mueren en manos de hombres que creen tener el poder de decidir sobre sus vidas", señaló.

El filme, que se centra en los temores de las mujeres que fueron violadas durante la violencia política que vivió Perú en las dos últimas décadas del siglo XX, será proyectado el martes a las 18, en el Museo Ferroportuario. La entrada será libre y gratuita.

"Precisamente la película seleccionada por un lado apela a una 'enfermedad llamada la teta asustada' que la padecen los y las hijas que nacieron producto de las violaciones en Perú", contó Baeza. "La teta de las madres del dolor que fueron violentadas, que no pudieron elegir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas. Ese dolor silencioso se transformó en un mito latente aún hoy, como las heridas de las víctimas de la violencia de género", agregó la docente sobre la temática que trata este film que invita a reflexionar no sólo sobre los derechos propios, sino también sobre el terrorismo que impone muchas veces el Estado.

