El Patagónico | Regionales | INIMPUTABILIDAD - 05 enero 2017 Proyecto de bajar la edad de imputabilidad no es visto en Comodoro como la solución El proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 años a 14, que impulsa el Gobierno nacional, generó rechazó en diferentes sectores de esta ciudad. Referentes políticos, sociales y vecinales consultados coinciden en que es necesario atacar el problema con otro tipo de soluciones y entienden que la iniciativa no ayudará a bajar la inseguridad. También se advierte que el proyecto viola los derechos de los niños y es considerado anticonstitucional.

La iniciativa del Gobierno nacional impulsada por ministro de Justicia, Germán Garavano, de modificar el régimen penal juvenil e incluir la baja de la edad de imputabilidad de 16 años a 14, fue confirmada ayer por el funcionario quien explicó que la propuesta es dialogada "junto con Unicef, expertos y jueces de todo el país”.

El ministro también sostuvo que el texto del proyecto de ley será elaborado luego de las elecciones legislativas – que se realizarán en octubre- para ser presentado ante el Congreso en 2018.

"El enfoque no solo estará en el tema de (baja de la) edad, sino también lo relacionado a la carga de la prueba. Es decir, "a quien le corresponde la responsabilidad de los actos del chico que cometió un delito”, argumentó el funcionario.

La propuesta generó repudió de diferentes organizaciones sociales como de representantes sociales en el país.

En esta ciudad, el concejal por el Frente para la Victoria, Nicolás Caridi, manifestó ante la consulta de este diario: “es un proyecto que atrasa. Está más que demostrado que en otros países se ha aplicado y no ha tenido buenos resultados. No sirve de nada imputar y meter preso a un pibe de 14 años cuando no se atacan los verdaderos problemas como el narcotráfico, la drogadicción, la corrupción en el sistema integral", enumeró.

“Es una medida que lo único que va a hacer es que se llenen las cárceles de pibes y no va a solucionar en nada los problemas de inseguridad. Nunca se busca solucionar o brindar una buena propuesta para solucionar las fallas del Estado. Es una medida para la tribuna que no tiene ningún argumento válido. El Gobierno nacional debería dar una mejor respuesta a estas problemáticas. Además, juega una doble moral de Cambiemos porque tiene tomada la sede del Ministerio de Educación y baja el presupuesto del CONICET, pero sí manda un proyecto para bajar la imputabilidad. Creo que hay que volver a tomar una política de inclusión", insistió.

Mientras, la concejal por Chubut Somos Todos, Norma Contreras, opinó: “es un tema muy importante, pero preocupante porque Comodoro Rivadavia tenemos a los jóvenes de entre 14 y 16 años que son los que más delitos cometen y creo que hay que analizarlo bien. Hay que ver cuántos factores están en juego. No es tan sencillo y no es la solución al problema. La cuestión de fondo pasa por otro lado. Hay que trabajar con la familia y en la contención”, sostuvo.

"El chico no tiene que estar en la calle. Hay otros índices que son muy preocupantes para trabajar que están vinculadas a este tema. El proyecto lo miro de reojo porque no es muy claro. Si no sabemos qué hacer con todas las personas que están presas que tienen entre 30 y 40 años, ¿qué vas a hacer con los pibes?”, reflexionó.



"VIOLA LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS"



El miembro del Grupo de Pro Derechos de los Niños en Comodoro Rivadavia Roberto Llaiquel, cuestionó: "esto se repite todos los años cuando se produce un hecho de violencia que involucra a un menor de edad. Siempre se actúa sobre la alarma social no sobre datos estadísticos. Por ejemplo: siempre decimos que cuando queremos saber cuántos casos de bronquiolitis hay tenemos un sistema de Salud que funciona, bien o mal pero funciona. En el tema de la adolescencia, hay un régimen penal de la minoridad y deja una franja de jóvenes que son inimputables".

"El bajar la imputabilidad de los 16 a los 14 años no va a resolver nada. El tema de bajar la imputabilidad no es la cuestión sino empezar con un sistema de responsabilidad penal juvenil respetando las garantías constitucionales como toda persona adulta”, consideró Llaiquel.

En idéntico sentido, el docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y jefe la Sección de Servicio Social de la Policía, Daniel Collueque, aseguró que el proyecto “toca un punto muy controvertido y de acuerdo a tratados internacionales es anticonstitucional lo que está proponiendo Cambiemos. ¿Cuál es el propósito de la imputabilidad? ¿Bajar la inseguridad? No es un buen camino y no va a solucionar nada".

"Los niños son demonizados y son el punto de francotiradores de derecha que pretenden solucionar los problemas de la inseguridad y bajar la edad de imputabilidad atenta contra todos los derechos de los niños más que nada constitucionalmente", argumentó.

En tanto, la vecinalista del barrio Mosconi, Esteer Cordero, manifestó: “a mí me parece que no pasa por bajar la edad de la imputabilidad. Habría que tomar otras medidas. La familia se tiene que hacer responsable porque los chicos son el resultado de una falencia familiar. El adolescente está en un estado de abandono y no tiene modelos desde el seno familiar ni político ni institucionalmente".



UNA VOZ A FAVOR



El proyecto tuvo una voz a favor entre los consultados: la de la vecinalista del barrio Restinga Alí, América Melión. “Yo pienso que hay que bajar pero tiene ser en un contexto generalizado donde haya lugares específicos donde ese chico se pueda recuperar, donde aprenda a trabajar, a hacer cosas útiles. La gente mayor está utilizando a los chicos (para delinquir) porque saben que son inimputables. Los chicos son usados y son más vivos que uno”, consideró.

"Un pibe de 14 años sabe que si te mata no pasa nada. Yo pienso que el ser humano es hijo de rigor y que no tiene temor a nada. Tendría que haber un cambio de leyes para que nos protejan a los ciudadanos honestos porque estamos a la buena de Dios”, consideró.





Fuente: