El Patagónico | Autos y Motos - 24 diciembre 2016 Prueba: nueva Suzuki Vitara La Nueva Vitara busca competir en la franja más alta del segmento de los SUV compactos, principalmente frente a rivales como Honda HR-V y Jeep Renegade.

La versión evaluada fue la GLX, la más equipada de la gama, con tracción 4×4 y transmisión automática de seis velocidades. Su precio, vigente a diciembre de 2016, era de 42.000 dólares, equivalentes a $680.000. La oferta incluye otras tres variantes, de menor equipamiento, con opciones 4×2 y transmisión manual (cinco marchas), desde 27.500 dólares ($445.000 aprox.). Todas las versiones montan un motor naftero 1.6 de 120 caballos. La All New Vitara se fabrica en Hungría y está basada en una nueva plataforma. Su lanzamiento en Argentina se concretó en agosto.

La Nueva Vitara busca competir en la franja más alta del segmento de los SUV compactos, principalmente frente a rivales como Honda HR-V y Jeep Renegade. Pero también ante las versiones más equipadas de Peugeot 2008, Renault Captur, Chevrolet Tracker o Ford EcoSport, entre otros. La garantía de la All New Vitara es de 3 años o 100.000 kilómetros.

A continuación, el resumen de CarsMagazine.com.ar sobre lo destacable y lo mejorable de la Nueva Suzuki Vitara:

Para destacar: Diseño exterior atractivo, dotación de seguridad, consumo en ruta/autopista, frenos a disco en las cuatro ruedas, habitabilidad trasera, confort de marcha.

Para mejorar: precio muy elevado, calidad interior de materiales, respuesta de la transmisión, central multimedia "aftermarket", habitáculo caluroso (techo vidriado), auxilio de utilización temporal.



CONCLUSION



La All New Vitara seduce por diseño exterior, en especial en las versiones con carrocería bitono. Pero puertas adentro, la calidad no está a tono con lo que el vehículo transmite por fuera. Esto se compensa con un completo equipamiento de seguridad, aunque con ciertos faltantes de confort y un equipo multimedia de mejorable calidad, incorporado como accesorio de postventa, lo que desluce el conjunto. El consumos contenido (con prestaciones razonables) es otra virtud de un producto que, en definitiva, encuentra en su precio elevado (en parte, por ser extrazona) a la principal objeción de compra.

