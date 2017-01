"Puede ser que la FIFA nos desafilie"

Así delcaró "Chiqui" Tapia esta tarde. El presidente de Barracas Central entiende los riesgos de la iniciativa de dirigentes del Ascenso y el Interior, que ayer desembocó en la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para elegir al nuevo presidente de la AFA, a espaldas del Comité de Regularización.

Esa convocatoria, decidida de manera unánime por 50 de los 75 asambleístas, en su mayoría del grupo Ascenso Unido, buscará consagrar a las nuevas autoridades el 15 de febrero, sin previa reforma del estatuto, como exigió la FIFA al momento de designar al Comité de Regularización liderado por Armando Pérez.

Para Tapia, lo sucedido ayer en la AFA fue un paso importante para traer nuevamente la democracia a la máxima entidad del fútbol argentino. Sin embargo, Victor Blanco, presidente de Racing, se encuentra en total desacuerdo con la postura tomada y llamó a diálogo para reencauzar la situación política y económica de la entidad de Viamonte.

"Lo que sucedió me tomó por sorpresa, no es buena la confrontación. El Ascenso debe entender que no puede manejar el fútbol porque somos los clubes de Primera los que generamos los ingresos, por eso hay que buscar un consenso", afirmó esta mañana Blanco a la radio AM 1240.

Sin embargo Tapia se mantiene firme en la defensa de los intereses de su categoría, una de las que sufre la desafiliación después que el gobierno decidió interrumpir el contrato del Fútbol para Todos.

"Los clubes chicos viven de la televisión, entonces se hace muy difícil cuando no cobrás lo que tenés que cobrar por la cesión de los derechos. Los clubes grandes no pasan por esa situación porque tienen una gran cantidad de socios, que supera la capacidad de su estadio, y pueden cobrar una cuota más cara", explicó al programa de TyC Sports.