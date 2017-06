¿Qué hay que saber sobre la Gripe A?

¿Hay Gripe A en la Argentina?

Las estadísticas del Ministerio de Salud de Nación muestran, para esta época del año, un lógico aumento de casos comprobados de Enfermedades Tipo Influenza. Incluyen a aquellos cuadros clínicos que cumplen con requisitos para considerarse como Gripe ( fiebre,dolor de cabeza, de garganta, de los músculos, etc. )·Pero para que sean estudiados con laboratorio deben existir razones que lo justifiquen. En ese grupo de enfermedades se ha demostrado que hay circulación del virus de la Gripe tipo A

¿ Qué implica que esté presente el Virus de Gripe A?

Solamente marca la circulación de un tipo de virus de la gripe. El impacto de la Gripe A en 2009, con cuadros de enfermedades graves e incluso fallecidos, dejó su secuelas en la memoria de la gente. Basta escuchar "Gripe A" para que los padres activen sus alertas.

¿Es justificado preocuparse?

El total de número de casos de Gripe en Argentina muestra, hasta el momento, una frecuencia inferior a 6 años anteriores. Pero no existe un número de formas graves que generen alarmas o declaración de epidemia. Es cierto que en nuestra Región Sur hay una cantidad de casos que han ido en aumento en las últimas semanas.

¿Qué tipo de virus de Gripe A circula?

Existen distintos tipos de Virus de la gripe. En el caso de Gripe A este año en Argentina predomina el tipo A- H3 N2 y también aparece la Gripe B. El más temido en su virulencia, A H1 N1 (la variedad de 2009), también se presenta pero en mucha menor medida.

¿Protege la vacuna?

La vacuna Antigripal 2017 protege precisamente contra los virus que están circulando. Por eso la importancia de vacunar a la población de riesgo: embarazadas, niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, personal de salud, pacientes en condiciones de riesgo (asma, obesidad, enfermedades crónicas o con inmunosupresión, etc.).

¿Es importante saber qué tipo de gripe está cursando nuestro hijo?

No tiene importancia clínica investigar si el cuadro "gripal" de un niño corresponde o no a gripe A. Solamente si el cuadro clínico es de gravedad, de duda o si requiere internación debe investigarse con laboratorio qué tipo de virus está comprometiendo la salud del niño. O sea: en centros de salud y consultorios seguramente muchos chicos están cursando una gripe A pero no está justificado solicitar exámenes especiales si el cuadro clínico no lo justifica.

¿Es necesario suspender las clases?

Insólitamente se ha dado la situación de padres que han retirado a sus hijos del colegio al enterarse que hay un caso de gripe A y, más grave aún, se han suspendido las actividades escolares para desinfección. Estas desinfecciones generalizadas no sirven y es más útil focalizar en higiene de elementos comunes de contacto y en las conductas individuales. Pero la trasmisión es fundamentalmente por vía respiratoria por lo que el chico se contagiará en el colegio, en un club, en un cine o en cualquier otro lugar de concentración de personas.

Como ocurrió en el 2009 la llegada de las vacaciones de julio seguramente va a incidir en disminución de circulación de los virus de la gripe pues se evitará uno de los lugares en que los chicos permanecen varias horas juntos.

Igualmente la mejor prevención sigue siendo la vacunación antigripal y con mayor énfasis en las poblaciones de riesgo.

Por otro lado la cantidad de casos en aumento va haciendo que muchos chicos se vayan "vacunando" en forma natural.