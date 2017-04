¿Qué sectores se encuentran sin agua?

SERVICIO DE AGUA



ZONA SUR



Barrios San Martín, parte del San Cayetano, Máximo Abásolo, Extensión Abásolo parte del Cordón Forestal, Los Tres Pinos, Malvinas y parte del Quirno Costa: sin servicio de agua. Personal operativo se encuentra trabajando en una avería que abastece a dicho sector.



Barrios Petroleros, parte del Cordón Forestal, zona alta de Las Flores y La Floresta: sin suministro de agua. Ayer se detectó la rotura de 3 caños en el tramo Cerro Arenal-Cerro Chenque. Personal operativo continúa trabajando en la rotura del acueducto y en reparaciones secundarias para poder restablecer el servicio.



ZONA NORTE



Desde las 11 hs. del sábado 15 de abril, y por un lapso de 24 hs., se distribuirá agua en los barrios: Ciudadela, Próspero Palazzo, Km.5 y Rodríguez Peña.



Desde las 11 horas del domingo 16 de abril, y por un lapso de 24 hs., se distribuirá agua en los barrios: Km.8 en su totalidad, Astra, Km.11, Km.12, km.14, Km.17 y Caleta Córdova.



Barrios Laprida, Manantial Rosales, Güemes, Sarmiento, Bella Vista Norte, y Fuerza Aérea (Saavedra): sin suministro de agua. Personal operativo continúa trabajando para restablecer cañerías y redes de distribución. La normalización del servicio depende de la reconstrucción de las redes en cada barrio en particular. Los trabajos avanzan en la medida que se puede acceder a las trazas de las cañerías que abastecen a las distintas zonas.



ACLARAMOS QUE PUEDE HABER ZONAS ALTAS O ZONAS BAJAS, TANTO EN ZONA NORTE COMO EN ZONA SUR, DONDE EL SUMINISTRO DE AGUA NO LLEGUE DEBIDO A ROTURAS DE CAÑOS DE DIÁMETROS MENORES. PERSONAL OPERATIVO SE ENCUENTRA ABOCADO A RESOLVER DICHAS CONTINGENCIAS.



Mantendremos informada a la comunidad. Se ruega extremar el uso del agua.



CONSUMO DE AGUA



Se solicita a la población tomar medidas preventivas en el consumo de agua, en caso de que presente turbiedad. Para ello, se recomienda agregar dos gotas de lavandina común (no perfumada) en un litro de agua y dejar reposar como mínimo 30 minutos o hervir el agua entre 3 y 5 minutos.



CARGADEROS DE AGUA



Continúa disponible el cargadero de agua en barrio Ciudadela, en las intersecciones de las Rutas Nac. N°3 y Prov. N° 39 (una caseta azul), las 24 horas del día, sólo para camionetas con tanques y camiones.



Continúa disponible el cargadero de la Planta Santa Lucía, ubicada entre el Club Santa Lucía y el Jardín Juana Manso en Km.3, las 24 horas del día.



SERVICIO DE CLOACAS (continúan trabajando)



El servicio cuenta con seis camiones desobstructores para continuar con las tareas de limpieza de los colectores principales, además de camiones atmosféricos y retroexcavadoras. Las cuadrillas de trabajo están dando prioridad a la atención de desbordes y tapas de bocas de registro levantadas.



SERVICIO DE ENERGÍA



La atención de reclamos se encuentra al día, salvo en los barrios Juan XXIII, Isidro Quiroga y Pueyrredón, dada las condiciones de inaccesibilidad a los domicilios.