¿Querés hacer sonreír a un niño en su día?

"UNA SONRISA PARA LOS NIÑOS"

Una iniciativa impulsada por Orita Hernández, vecinos y un grupo de alumnos de la escuela N° 755 de Standart quienes se han unido para realizar una campaña de recolección de juguetes nuevos y usados en buen estado, para donarlos a los niños de la ciudad.

La campaña denominada "Una Sonrisa Para los Niños" se vuelve a repetir un nuevo año y al mismo tiempo -con fecha a confirmar- se organiza un evento donde está previsto contar con murgas, zumba y patín artístico, indicaron desde la organización a El Patagónico.

También se reciben donaciones de golosinas que repartirán entre los niños durante el festejo. Para quienes quieran donar juguetes los pueden hacer de lunes a viernes de 17 a 22 horas en las instalaciones de la Escuela 221 de Standart Norte o comunicarse al teléfono 297-4614902.

"MIRELLA ANGULO"

El comedor "Mirella Angulo" es una de las instituciones fundantes de la ciudad en lo que ayudar al otro se trata, desde hace un año recibe a cerca de 100 personas por día a las que se les da un desayuno y un plato de comida.

La institución recibe a familias enteras, muchas de ellas reciben allí su único plato del día y por eso su rol es fundamental en el barrio Las Flores. Para el 10 de septiembre están comenzando a recaudar donaciones para llevar adelante una gran fiesta agasajo para los más chicos.

Además de los habituales pedidos lavandina, detergente y alimentos secos como lentejas, fideos, arroz, leche, azúcar y te, entre otros, para esta ocasión se solicita a todo aquel que pueda donar golosinas, globos, gaseosas, cacao y todos los elementos necesarios para celebrar un "Día del Niño" a lo grande.

Las donaciones se pueden acercar a Huergo 2380, entre las calles Malvinas y Los Aromos. El teléfono fijo de contacto es 4443030 y el celular 0297 154181394 .

"COMODOR ES RONCANROL Y MANOS AMIGAS"

Noelia Montoya es una joven comodorense apasionada del rock and roll y junto a su amiga Ivana López comenzaron a idear un recital para fomentar las bandas locales, pero no querían hacer algo porque sí, si no que buscaban que este tipo de eventos tenga un fin solidario.

Según detalló Noelia a El Patagónico: "mi amiga (Ivana) me tiró la idea que el evento sea solidario y me propuso que los beneficiados sean los chicos del merendero Manos Amigas del barrio Abel Amaya. Entonces me contacté con Esther de Manos Amigas y me comentó que iban a celebrar el Día del Niño y necesitaban juguetes".

Noelia primero pensó en que la entrada sea un juguete: "pero nadie va a andar a las 2 de la mañana con un juguete así que vamos a ponerle un precio a la entrada y con lo que juntemos vamos a comprarlos, la idea es juntar más de cien juguetes".

Las bandas que se presentarán el próximo 18 de agosto en el Sótano Pub van a ser "Viejo y duro", "Kürüf" y "Juan y la suya", "son bandas locales, la idea también es dar visibilidad a las bandas de acá y pasar una noche distinta en la que se pueda ayudar" agregó Noelia.

A todo aquel que quiera colaborar o informarse sobre el evento se puede comunicar con Noelia al 297 536-4448 "en el grupo Comodoro es Rocanrol ya pasamos los 3000 amigos y la idea es ir haciendo muchos recitales solidarios" finalizó la joven.

"ESPACIO COMUNITARIO CARLOS MUGICA"

El espacio comunitario "Carlos Mugica" nació como un lugar ideado para brindarle a los chicos de Zona Norte una merienda. En pocos años, además de recibir la copa de leche, ofrecen apoyo escolar, clases de fútbol y otras actividades que brindan un fortalecimiento en su crecimiento.

El año pasado en un trabajo mancomunado entre el espacio comunitario y la iglesia Roca Eterna brindaron un día de alegría para más de 200 chicos del barrio Comipa y alrededores, con presencia de murgas, chocolate caliente y diversas actividades en la plaza que ellos mismos construyeron y mantienen.

Este año quieren repetir esta celebración que dio a los que menos tienen más de una sonrisa, por eso solicitan a la comunidad al que pueda y quiera colaborar con juguetes o golosinas puede hacerlo en la iglesia Roca Eterna en Urquiza 554 contacto 2975145035 los martes, miércoles, jueves y viernes a partir de las 20:00 y los domingos desde las 16:00.

También desde el Cine Solidario darán su apoyo recolectando donaciones el 5 y 6 de agosto de 10:30 a 15:30 en el Cine Teatro Español y en el centro comunitario ubicado en el barrio Comipa de zona norte a partir de las 15:00 contacto 2974209297.

También los organizadores llaman a todo aquel artista o conjunto musical que quiera sumarse al evento puede comunicarse a los números de contacto y participar en la celebración.