¿Quién es el jugador que está por llegar a Boca Juniors?

El presidente del club uruguayo, Juan Pedro Damiani, aseguró que el actual capitán del Carbonero está "muy cerca" de convertirse en refuerzo del Xeneize.

"Lamentablemente Nahitan Nández está muy cerca de Boca Juniors. Estamos haciendo lo imposible por mantenerlo con nosotros pero es cuestión de horas", manifestó el dirigente en diálogo con La Oral Deportiva de Uruguay.

"Lo que trato de poner es para no malvender los jugadores porque lo pudimos vender en la mitad a Nahitan y no habría problema. Es para defender el patrimonio del club y no salir a regalar un paquete como hacen todos los clubes", agregó Damiani.

El jugador de 21 años es una de las grandes últimas apariciones del fútbol uruguayo y también es pretendido por Tigres y América de México y la Fiorentina de Italia.

Nández debutó en Primera en 2014 en Peñarol con 18 años recién cumplidos y rápidamente se ganó su lugar, a punto tal de ser reconocido nada menos que por Diego Forlán, hasta convertirse en el capitán y referente de su equipo en la actualidad.