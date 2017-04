El Patagónico | Deportes - 29 abril 2017 Quilmes ganó por primera vez en el año y salió de la zona de descenso

Quilmes venció anoche a Talleres de Córdoba 1 a 0 con gol de Matías Orihuela a los 18 minutos del complemento, cortó una racha de 381 minutos sin convertir, ganó por primera vez en el año, tras siete derrotas consecutivas, y salió de la zona de descenso.

El encuentro se jugó en el estadio Centenario de Quilmes, con el arbitraje de Germán Delfino, en el inicio de la 22da. fecha del torneo de Primera división.

En el primer tiempo, el conjunto cordobés, que está peleando por ingresar a alguna Copa, fue superior y manejó la pelota a lo largo de los 45 minutos, teniendo también las chances más claras. Pero gracias a la resistencia del arquero Cervecero, César Rigamonti, los de Kudelka no pudieron marcar la diferencia.

La segunda mitad empezó de forma similar, pero los locales encontraron la diferencia gracias al empuje de sus jugadores. Rodrigo Contreras encaró y llegó hasta el fondo, envió un centro que Guido Herrera no pudo desviar para que le quede a Orihuela, quien sólo tuvo que empujarla para que los hinchas de Quilmes puedan gritar un gol luego de 380 minutos en seco.

En el resto del encuentro, el local resistió los embates de Talleres. El tucumano Palacios no pudo aprovechar un error de la defensa que hubiera significado el empate cerca del final, y Germán Delfino obvió un penal para los cordobeses en tiempo de descuento.



SINTESIS



QUILMES 1 - TALLERES 0

Quilmes: César Rigamonti; Gastón Bottino, Matías Sarulyte, Sergio Escudero y Cristian Trombetta; Matías Pérez Acuña, Adrián Calello, Maximiliano González y Matías Orihuela; Rodrigo Contreras y Federico Andrada. DT: Cristian Díaz.

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Juan Cruz Komar, Javier Gandolfi e Ian Escobar; Leonardo Gil y Pablo Guiñazú; Emanuel Reynoso, Sebastián Palacios y Jonathan Menéndez; Ezequiel Rescaldani. DT: Frank Kudelka.

Gol ST: 18m. Orihuela (Q).

Cambio PT: 14m. Ignacio Bailone x Andrada (Q).

Cambios ST: 12m. Diego Colotto x Escudero (Q), 17m. Victorio Ramis x Rescaldani (T), 29m. Nicolás Giménez x Gil (T) y Nahuel Bustos x Menéndez (T), y 32m. Francisco Ilarregui x Contreras (Q).

Incidencia ST: 50m. expulsado González (Q) por doble amonestación.

Amonestados: González, Colotto, Trombetta, Ilarregui (Q), Rescaldani, Gandolfi, Reynoso, Ramis (T).

Arbitro: Germán Delfino.

Estadio: Quilmes.





Fuente: