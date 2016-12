El Patagónico | Deportes - 20 diciembre 2016 Racing admitió el interés por Coudet

Victor Blanco, presidente de Racing, valoró ayer la "grandeza" de Ricardo Zielinski por haber puesto su renuncia "a disposición" de la dirigencia académica, a la vez que admitió que Eduardo Coudet es el principal candidato para hacerse cargo del plantel "albiceleste" a partir de enero del próximo año.

"Los resultados no se le dieron y realmente habla de la grandeza de Zielinski el haber puesto la renuncia a disposición, la cual fue aceptada por la dirigencia", declaró Blanco en diálogo con el programa de radio "El Deportivo", de la Agencia Télam.

"Estas cosas no pasan muy seguido y cuando ocurren hay que enaltecer la figura del que lo hace", añadió en referencia a la actitud de Zielinski de haber dado un paso al costado luego de tres derrotas consecutivas (2-4 ante Boca Juniors, 0-2 frente a Olimpo y 0-1 vs Unión de Santa Fe).

Al respecto del interés por contratar al ex entrenador de Rosario Central, Blanco reconoció que el "Chacho" "reúne las condiciones" para estar al frente del primer equipo de Racing en reemplazo de Zielinski.

"Coudet es un candidato que nos gusta porque reúne las condiciones para Racing, como algún otro técnico. Pero es el que pica en punta porque además es un entrenador que está libre", dijo sobre el profesional que renunció a su cargo tras haber perdido la final de la Copa Argentina ante River Plate.

No obstante, la máxima autoridad de Racing reconoció que también tienen en carpeta a otros entrenadores, aunque remarcó la predilección por el "Chacho" Coudet.

"Pensamos además en dos o tres técnicos y esperamos que se nos dé alguno, pero lo prioridad es Coudet", reforzó Blanco.

"Si el destino quiere que Coudet esté en Racing así será. Entre hoy y mañana hablaremos con él o con su gente allegada", abundó el dirigente.

Sobre los entrenadores que también tienen chances de reemplazar a Ricardo Zielinski como DT de Racing, Blanco mencionó a Diego Cocca (último técnico campeón con Racing en el torneo Transición 2014) y a Ariel Holan, ex entrenador de Defensa y Justicia.

"También nos interesaran (Diego) Cocca, pero no sé su situación y si estará con ganas de volver, y Ariel Holan", dijo.

Al respecto, el empresario hotelero dejó en claro que el "tema del técnico" la dirigencia lo quiere resolver "antes de fin de año" para que Racing cuente con un nuevo entrenador cuando el equipo regrese a las actividades el 5 de enero entrante, luego del receso por vacaciones.

Por último, Blanco hizo mención a los probables motivos por los que Ricardo Zielinski decidió dar un paso al costado como técnico de Racing,

"Racing es un club grande y exigente. Siempre peleamos por algo y no se cumplieron los objetivos básicos y por ese motivo se llegó a esta instancia. Lamentablemente el fútbol es así se mide todo en corto plazo", opinó.

"Hablamos de resultados y de todo de una manera cordial. Zielinski no culpó a nadie y reconoció que los resultados no se dieron", detalló Blanco.

Por último, al ser consultado por los posibles refuerzos del plantel de cara al reinicio del torneo en la primera semana de febrero de 2017, Blanco prefirió no opinar hasta que no resuelva quién será el próximo DT. "No es un tema para tratar en este momento", concluyó.

