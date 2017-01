El Patagónico | Deportes - 05 enero 2017 Racing comienza su trabajo y el segundo ciclo de Cocca como DT El entrenador arranca en forma oficial su segunda campaña como conductor del equipo de Avellaneda, donde debe reforzar puestos clave para volver a ser protagonista en el torneo local y la Copa Sudamericana.

El plantel de Racing se presentará hoy por la tarde en su estadio para comenzar la pretemporada al mando del entrenador Diego Cocca, quien iniciará su segundo ciclo al frente del equipo tras haber logrado el título de campeón en el certamen Transición 2014.

El trabajo en esta etapa previa a la competición tiene dos objetivos que son el certamen de Primera División, en donde ocupa el décimo puesto a 10 unidades del líder Boca Juniors, y la participación en la XVI edición de la Copa Sudamericana.

La expectativa es muy grande en Racing con el regreso de Cocca. El técnico vuelve al club que dejó en octubre de 2015 cuando señaló que deseaba alcanzar nuevos objetivos, como era lograr trabajar en Europa, deseo que no pudo concretar.

Ahora Cocca retornó a la "Academia" tras rescindir su contrato con Millonarios, de Colombia, equipo al que clasificó para la Copa Libertadores de este año, con la idea de repetir el éxito anterior. Al punto que se aventuró a expresar que "soy un convencido de que las segundas etapas son mejores que las primeras".

De aquel equipo campeón Cocca se reencontrará con figuras como Gustavo Bou, Marcos Acuña, Iván Pillud, Luciano Aued, Leonardo Grimi, Ezequiel Videla y Gastón Díaz, algunas piezas vitales de ese equipo que contó además con valores referentes hoy ausentes, como Diego Milito (retirado), el arquero Sebastián Saja (en Gimnastic de la segunda división española) y Luciano Lollo (en River).

Hoy Cocca llega a un Racing que no tuvo ciclos positivos con los entrenadores que le sucedieron, como Facundo Sava, quien fue despedido tras una floja campaña; y Ricardo Zielinski, quien renunció el mes pasado al culminar la primera etapa del certamen de Primera, tras sufrir tres derrotas consecutivas.

Racing, desde que se fue Cocca, perdió aquella identidad del campeón 2014, que se caracterizó por poseer una sólida defensa, un vertiginoso paso por la zona media y explosión y efectividad en la ofensiva liderada por Milito y Bou.

Cocca no aseguró que respetará el mismo esquema que le dio el título porque primero desea observar cómo es la actualidad de muchos de sus jugadores conocidos y evaluar a los que no dirigió hace dos años, para determinar la forma de juego.

El presidente de la entidad albiceleste, Víctor Blanco, y Cocca ya determinaron que Racing necesita reforzarse con un zaguero Central, ya que se fue Nicolás Sánchez a México; y un mediocampista ofensivo, en lugar del paraguayo Oscar Romero, quien emigró a China luego de su paso por el club de Avellaneda en donde prometió más de lo que concretó.

Para el puesto de defensor central, Cocca desea a Leonardo Sigali, hoy en el Dínamo Zagreb de Croacia, y a quien dirigió en Godoy Cruz de Mendoza. La negociación será muy complicada ya que el zaguero tiene contrato hasta 2018 y es titular y figura, motivo por el cual los croatas no desean desprenderse de él.

En cuanto al mediocampista los nombres que circulan son muchos pero sin nada en concreto. Se habló del ex jugador del club Maximiliano Moralez, hoy en León de México, pero con un contrato inaccesible para las arcas racinguistas; y el colombiano Carlos Carbonero, de Sampdoria de Italia, quien no quiere regresar a la Argentina tras jugar en Arsenal, River y Estudiantes.

Otro mediocampista que ronda en la mente de Cocca es Walter Montoya, de Rosario Central, pero es imposible ya que la "figurita difícil" del mercado de pases local es pretendido por River y Boca, y tiene un valor inalcanzable para el presupuesto "académico".

En cuanto a los jugadores con los cuales no contará Cocca, además de Sánchez y Romero, se tiene que definir si continuarán Videla, quien ya manifestó sus deseos de emigrar, y Federico Vismara.

Cocca no contará con muchos delanteros en su regreso, ya que Lautaro Martínez, Matías Zaracho y Federico Vietto fueron citados por el Seleccionado Sub 20 que intervendrá en el Sudamericano a jugarse en Ecuador desde el 18 de enero.

En cuanto al delantero Brian Fernández, suspendido por haber arrojado resultado positivo un control antidoping y a quien Cocca tuvo en Defensa y Justicia, podrá jugar a partir del 9 de este mes.

En principio Racing afrontará cuatro cotejos en la preparación para la reanudación del certamen de Primera frente a Lanús de local.

Así, jugará ante Gimnasia y Esgrima La Plata (el 19 en Mar del Plata), Independiente (el 23 en Salta), Atlético Tucumán (el 26 en Salta) y otra vez Independiente (el 30 en mar del Plata), aunque este último clásico no se jugaría por deseo de ambas dirigencias.

