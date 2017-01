El Patagónico | Deportes - 20 enero 2017 Racing Comodoro se consagró subcampeón de la Osorno Cup La categoría 2005 perdió la final de la Copa de Oro en la definición desde el punto del penal ante Provincial Osorno, por 4-3, luego de igualar sin goles en tiempo regular. Sin dudas, fue una gran actuación de los chicos "académicos", que antes del partido decisivo superaron sin inconvenientes a equipos argentinos y chilenos.

La categoría 2005 de la Filial Patagonia Sur Racing Comodoro regresó del campeonato Osorno Cup 2017 con grandes éxitos, ya que los chicos han salido subcampeones de la Copa de Oro.

Una nueva experiencia para los "académicos" tuvo lugar durante varios días en suelo chileno. El certamen se llevó a cabo desde el 10 hasta el 14 de enero, y fue la primera edición de la Osorno Cup con participación de clubes de Chile y Argentina.

El debut, Racing Comodoro obtuvo una contundente victoria por 6-0 sobre la Asociación Atlética Argentinos Juniors, del barrio de La Paternal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego logró otro gran triunfo, esta vez por 6-1, ante Estrella Blanca de Puerto Montt, y en el cierre de la etapa clasificatoria venció 3-1 a Atlético Osorno.

De esta forma, los chicos dirigidos por Iván Montaña y Javier Samaniego accedieron a jugar la Copa de Oro al clasificarse primeros en su zona.

En semifinales de la Copa de Oro, los comodorenses se enfrentaron a Estudiantes Unidos de Bariloche, con quienes ya habían iniciado un lazo de amistad por compartir su estadía en la Villa Olímpica de Osorno. La victoria fue para Racing por 2-0.

En la final, la "Academia" se enfrentó al organizador del torneo, Provincial Osorno, con quien igualó 0-0 en tiempo regular y después cayó 4-3 en la definición desde el punto del penal.

El plantel del subcampeón contó con dos refuerzos provenientes de otros lugares de Argentina: Joaquín González, de Ushuaia, y Tomás Millipi, de Dina Huapi, localidad que limita con Bariloche.

Joaquín ya había jugado para Racing en 2013 y Tomás fue conocido en el Bariloche Cup 2016. Los jugadores que ya formaban parte son David Montaña, Franco Samaniego, Ignacio Mansilla, Santiago Vidal, Julián Daneda, Agustín Montiel, Vincenzo Torraca, Ulises Barrios, Leonardo Gallardo e Isaías Rayn.

El goleador del torneo fue Agustín Montiel con 12 goles. Es un jugador destacado que ya ha salido goleador en torneos anteriores. Se encuentra fichado para el club local de USMA y es observado por dos clubes de Buenos Aires: Racing Club y Vélez Sarsfield.

"Volvimos muy contentos por nuestra participación en el Osorno Cup 2017, pudimos representar bien a Comodoro y al país. Con el equipo de Provincial Osorno hicimos un muy buen partido, sabíamos que era un duelo lindo porque a ellos les habíamos ganado en la semifinal en el Bariloche Cup 2016, y en esta oportunidad estaban esperando la revancha", aseguró Javier Samaniego.

Para Racing quedó atrás el campeonato, volvieron muy felices y agradecidos por el trato y el recibimiento que han obtenidos en sus estadías en país vecino. "No hay nada que lamentar, jugaron como leones, nos trajimos el segundo puesto de Osorno Cup 2017 y muchísimos amigos que han realizado en Chile. Cosas que da el fútbol", enfatizaron los padres.



UN AÑO SIN "VALEN"

Por otra parte, todos los que conforman el equipo infantil de Racing Comodoro recuerdan a su arquerito Valentín Leonori tras cumplirse el 17 de enero un año de su desaparición física.

Todo el equipo le dedicó las siguientes palabras: "Recordarlo en esta fecha y cada día que pasa, es mantenerlo en vida siempre en nuestros corazones. No estará físicamente, pero su presencia deja marcada nuestras vidas, siempre todos pasaremos por un momento triste, pero pensemos en él cuando estaba en vida y en los momentos que pudimos compartir juntos, fue un chico muy amigable y nos sentimos privilegiados por haber tenido tu amistad".

"Nos da nostalgia pensar en todos los momentos especiales que vivimos porque sabemos que no se repetirán. Hoy que cumple un año de fallecido, queremos decirle que lo queremos mucho y jamás lo olvidaremos a nuestro ángel Valentín Leonori, muchas fuerza para toda la familia", finaliza el sentido mensaje.

