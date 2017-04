El Patagónico | Deportes - 29 abril 2017 Racing lleva su presente ganador a cancha de un Temperley fortalecido

Racing Club, que suma cinco triunfos seguidos que le permitieron ingresar a la zona de clasificación para la Copa Libertadores de 2018 y acercarse bastante al líder Boca Juniors, afrontará esta noche una arriesgada visita a Temperley, que llega entonado tras la victoria conseguida ante San Lorenzo, en uno de los partidos a jugarse por la 22da. fecha del torneo de fútbol de Primera división.

El encuentro se desarrollará en el estadio Alfredo Beranger, en la ciudad de Temperley, a partir de las 20, con el arbitraje de Mauro Vigliano y televisado por Telefe.

El regreso de Diego Cocca como director de Racing, equipo con el cual ganó un torneo local en 2014, está estrechamente ligado al triunfo. Desde que asumió el entrenador entre el certamen doméstico y la Copa Sudamericana el equipo de Avellaneda jugó ocho partidos con siete triunfos y una solitaria derrota, ante Belgrano en Córdoba.

La victoriosa serie le permitió ubicarse hoy cuarto con 39 puntos, clasificando para la Libertadores próxima y a seis puntos del líder Boca, situación que ilusiona a sus sufridos hinchas pese a que no será una accesible empresa llegar al tope de la tabla.

La manera en que Racing, que terminó el 2016 con tres derrotas consecutivas bajo la conducción de Ricardo Zielinski, se acomodó en los primeros lugares tiene como fuerte argumento su notable capacidad para dañar al adversario, su poder de gol y que muestra como principal protagonista a Gustavo Bou, quien recuperó su mejor nivel con la llegada de Cocca.

Pero Bou no está solo puesto que el "menú" que dispone el entrenador en la faceta ofensiva se robustece como Lisandro López, quien hoy estaría en el banco de suplentes tras recuperarse de una lesión ligamentaria, y la juvenil figura de Lautaro Martínez, quien marcó suma seis tantos y no podrá estar mañana en Temperley a causa de una distensión muscular.

Ante la ausencia de Martínez y la decisión de López de no arriesgar jugando como titular y ser suplente, Cocca incluirá como compañero de Bou a otro promisorio valor como Maximiliano Cuadra, de 21 años.

Temperley le está dando batalla al descenso. El equipo "Celeste" posee un promedio de 1,045 y está en zona de los cuatro equipos que están perdiendo la categoría superando a Sarmiento y Rafaela.

La suerte de Temperley en la A parecía definida pero el triunfo ante San Lorenzo, en la fecha pasada en el Nuevo Gasómetro por 1 a 0, lo revitalizó y ahora va en busca de Racing para sumar tres unidades que podría sacarlo de la "zona Roja" de los promedios.

En Racing además del cambio de Cuadra por Martínez habrá dos variantes más con el ingreso de Pablo Alvarez por Emiliano Insúa en defensa y de Gonzalo Díaz por el suspendido Luciano Aued en la zona media.

En cuanto a Marcos Acuña, quien no se entrenó en gran parte de la semana por un tema personal, en caso de no jugar sería reemplazado por Paulo Rosales.

En Temperley todos quedaron muy conformes con el desempeño ante San Lorenzo y por lo tanto la oncena será la misma que triunfó en el bajo Flores.



PROBABLES FORMACIONES



Temperley: Matías Ibáñez; Cristian Chimino, Gastón Aguirre, Gastón Bojanich y Gonzalo Escobar; Abel Peralta, Alexis Zárate, Leonardo Di Lorenzo y Emiliano Ozuna; Marcos Figueroa y Mauro Guevgeozian. DT: Gustavo Alvarez.

Racing Club: Agustín Orión; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Marco Torsiglieri y Pablo Alvarez; Gonzalo Díaz, Marcelo Meli, Diego González y Marcos Acuña o Paulo Rosales; Gustavo Bou y Maximiliano Cuadra. DT: Diego Cocca.

Estadio: Témperley.

Hora: 20:00.

Arbitro: Mauro Vigliano.

TV: Telefé.



