El Patagónico | Deportes - 06 mayo 2017 Racing quiere volver al triunfo ante un Gimnasia con muchos suplentes

Racing, que viene de perder ante Temperley por 3 a 0 en una desafortunada actuación que lo está dejando fuera de zona de clasificación para la Copa Libertadores 2018, buscará rehabilitarse cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata, con muchos suplentes porque prioriza a la Copa Sudamericana, en uno de los partidos a jugarse hoy por la 23ra. fecha del Campeonato de fútbol de Primera.

El compromiso se desarrollará en el estadio Presidente Perón en la ciudad de Avellaneda, desde las 17, con el arbitraje de Facundo Tello y televisado por Telefé.

Duro traspié sufrió Racing (39 puntos) en Temperley, donde había llegado con una positiva racha de cinco victorias seguidas que le acrecentaron los deseos de acercarse al puntero Boca y le permitieron ubicarse en zona de clasificación para la próxima Libertadores.

Pero el golpe fue estruendoso. Un 3-0 inapelable con un equipo que volvió a mostrar enorme fallas defensivas, las mismas que expuso en varios partidos de los que ganó pero quedaron disimuladas gracias al poder ofensivo que impusieron Gustavo Bou y Lautaro Martínez.

El mismo entrenador Diego Cocca lo había anticipado al expresar "no se puede tener que hacer siempre tres goles para ganar" sabiendo que el día que los delanteros no convirtieran la derrota iba a ser inevitable con esa errática defensa. Y el 0-3 fue concreto, con un Bou que no jugó mal, pero que no estuvo acertado para convertir.

Hoy el DT hará "cirugía mayor" en la defensa con el ingreso de Gonzalo Díaz por Iván Pillud, Sergio Vittor por Marco Torsiglieri y Emanuel Insúa por Pablo Alvarez, conformando casi una nueva última línea.

A eso se le agrega que no jugará Marcelo Meli, que tuvo una mediocre tarea en Temperley, y será reemplazado por un "histórico" para Cocca como Ezequiel Videla, y en la ofensiva jugará desde el inicio el ídolo Lisandro López por Bou (padece una molestia muscular) y Lautaro Martínez será titular tras evolucionar de una distensión muscular por Pablo Cuadra.

Un Racing diferente que necesita vencer para volver a sumarse al selecto grupo (los primeros cinco del certamen) que avanzarán a la Copa Libertadores del año próximo y encontrar un mejor funcionamiento defensivo.

Enfrente de este "nuevo" Racing estará un "alternativo" Gimnasia, con seis cambios ideados por el DT Gustavo Alfaro, quien preservará a muchos titulares pensando en el partido del martes como local ante Ponte Preta de Brasil, en el desquite por la primera fase de la Copa Sudamericana luego de igualar sin tantos de visitante.

Gimnasia está undécimo con 34 unidades, a seis de zona de Libertadores, con dos derrotas consecutivas que se plasmaron tras una favorable racha de ocho fechas sin perder con siete triunfos y un empate.

La chance de llegar a la Libertadores es seductora para Gimnasia, pero también lo es avanzar a la segunda fase de la Sudamericana con el beneficio económico que brinda y por eso no jugarán todos los titulares.

Alfaro apelará en el "Cilindro" a Daniel Imperiale, Sebastián Gorga, Kevin Ceceri, Luciano Perdomo, Sebastián Romero (jugó en Racing entre 2002 y 2006) y Leandro Contín por Facundo Oreja, Mauricio Romero, Lucas Licht. Lorenzo Faravelli, Brahian Aleman y Nicolás Mazzola, respectivamente.



PROBABLES FORMACIONES



Racing Club: Agustín Orión; Gonzalo Díaz, Miguel Barbieri, Sergio Vittor y Emiliano Insúa; Diego González, Luciano Aued, Ezequiel Videla y Marcos Acuña; Lautaro Martínez y Lisandro López. DT: Diego Cocca.

Gimnasia: Alexis Martín Arias; Daniel Imperiale, Sebastián Gorga, Manuel Guanini y Kevin Ceceri; Eric Ramírez, Fabián Rinaudo, Luciano Perdomo y Sebastián Romero; Nicolás Ibáñez y Nicolás Contín. DT: Gustavo Alfaro.

Estadio: Racing Club.

Hora: 17:00.

Arbitro: Facundo Tello.

TV: Telefé.



