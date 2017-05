El Patagónico | Deportes - 27 mayo 2017 Racing recibe a un San Lorenzo que se juega las últimas chances La "Academia" presentará el debut del arquero Juan Musso en lugar de Agustín Orión, quien ni siquiera estará en el banco. El "Ciclón" viene de perder como local 1-0 ante Aldosivi y necesita ganar para seguir dando pelea por el campeonato.

Racing Club, que suma dos derrotas seguidas y presentará el debut del arquero Juan Musso por Agustín Orión, será local ante San Lorenzo, que se jugará una de sus últimas chances de poder ir en busca del título, en un relevante clásico a desarrollarse hoy por la 26ta. fecha del certamen de Primera división.

El partido se jugará en el estadio Presidente Perón de Avellaneda a partir de las 21:15, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisado por Telefe.

En Racing el clima está caldeado y los malos resultados colmaron la paciencia del entrenador Diego Cocca quien hará cinco cambios, cuatro de ellos por el bajo nivel de los que fueron titulares y que han llevado, entre otras cosas, al equipo a alejarse de los primeros puestos y poner seriamente en duda su chance de clasificación a la Libertadores 2018.

El cambio más resonante será el de Musso, 23 años, por Orión, quien ha cometido varios errores desde su llegada a Avellaneda y tampoco es querido por la hinchada por su pasado en Boca.

Musso debutará en un partido oficial en el arco racinguista (sólo jugó un par de amistosos), precisamente cuando hace pocos días declaró que tenía deseos de cambiar de club para poder jugar.

En cuanto al resto de los cambios, dos serán en la defensa, su punto débil con 35 tantos en contra (la sexta valla más vencida), con los ingresos de Gastón Díaz por Iván Pillud y Marco Torsiglieri por Miguel Benítez, en la zona media con Paulo Rosales por Ezequiel Videla (suspendido) y Pablo Cuadra por el desgarrado Gustavo Bou.

Muchos cambios en Racing y una sensación de confusión en el entrenador Cocca, quien en una fecha descarta jugadores a causa de deficitarios desempeños y a la siguiente los coloca en la oncena titular.

Lo concreto es que en Racing más de uno de los titulares de hoy comenzarán a jugarse su continuidad en la institución.

San Lorenzo avanzó dramáticamente a los octavos de final de la Copa Libertadores al vencer a Flamengo de Brasil y todo fue fiesta en el bajo Flores, quedando en pie el objetivo de pelear por el título del certamen local, pero Aldosivi lo venció de local aprovechando algunas ausencias en el equipo que dirige el uruguayo Diego Aguirre.

Pero San Lorenzo, tercero a seis puntos de Boca, no tiene alternativa y en el "Cilindro" irá por los tres puntos y con varios regresos como los de Marcos Angeleri, Paulo Díaz (suspendidos), Néstor Ortigoza, Fernando Beluschi y Bautista Merlini (recuperados de lesiones), saliendo Fabricio Coloccini, Matías Corujo, Juan Mercier, Alberto Costa y Rubén Botta, respectivamente.

El equipo de San Lorenzo, sin ausencias, hoy es mucho más que este Racing que no contará con Bou y que tiene a Lisandro López lejos de su nivel habitual no repuesto del todo de la lesión en la rodilla derecha. Pero es un clásico y en estos partidos todo puede pasar.

