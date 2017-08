El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 agosto 2017 Racing se lo dio vuelta a Mitre y salvó el papelón Los goles de la "Academia" los marcaron Lisandro López y Leandro Grimi, ambos en el segundo tiempo. El tanto del equipo de Santiago del Estero había sido obra de Ramiro Fergonzi en la etapa inicial. El arquero Alejandro Medina le contuvo un penal al "Licha" López en la etapa final. El próximo rival de la "Academia" será Olimpo de Bahía Blanca.

Racing superó anoche a Mitre de Santiago del Estero, recientemente ascendido a la B Nacional, 2 a 1, con goles de Lisandro López y Leandro Grimi y Ramiro Fergonzi para los norteños, en el cierre de los 32avos de final de la Copa Argentina, en un partido jugado en el estadio Florencio Sola de Banfield con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

De entrada lo tuvo Matías Zaracho y en el cierre del primer tiempo estuvo muy cerca Lisandro López. Fue lo más claro de un Racing que no pudo quebrar en el período inicial a Mitre, que por el contrario sí aprovechó la que primera que tuvo. A los 22, Arévalo Ríos se demoró más de la cuenta al despejar en el borde del área, la perdió y Ramiro Fergonzi abrió el marcador para los santiagueños, que hasta podrían haber llevado un ratito después a dos la diferencia pero el remate de Joaquín Quinteros pasó al lado del palo.

La primera buena jugada colectiva de la Academia terminó en penal por una mano de Oscar Piriz y se hizo cargo Lisandro López, quien eligió la derecha del arquero Alejandro Medina, que fue ahí y a los 12 mantuvo la ventaja de Mitre.

A los 28, otra vez 'Licha' López y Medina tuvieron su duelo, y otra vez ganó el arquero con una doble atajada increíble. Finalmente, la tercera fue la vencida para el delantero y, a los 32, con la espalda y desde el piso después de un rebote en el palo puso el 1-1.

Racing iba con todo, Mitre aguantaba como podía. Y, a los 39, el equipo de Diego Cocca logró dar vuelta la historia: Medina volvió a lucirse dos veces ante Lisandro López, pero luego no pudo hacer nada ante una rarísima definición de Leandro Grimi.

Pese a que los santiagueños fueron en busca del empate con lo que les quedaba, el resultado no se modificó y los de Avellaneda se quedaron con la victoria en la cancha de Banfield. En la próxima instancia, Racing se eliminará con Olimpo de Bahía Blanca.



SINTESIS



RACING 2 - ATLETICO MITRE 1

Racing Club: Juan Musso; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Lucas Orbán y Leandro Grimi; Augusto Solari, Egidio Arévalo Ríos, Diego González y Matías Zaracho; Lisandro López y Pablo Cuadra. DT: Diego Cocca.

Atlético Mitre: Alejandro Medina; Ricardo Tapia, Oscar Piriz, Franco Ledesma y Nelson Benítez; Gastón Bottino, Juan Alessandroni, Leandro De Muner y Franco Ferrari; Ramiro Fergonzi y Joaquín Quinteros. DT: Arnaldo Scialle.

Gol PT: 22' Ramiro Fergonzi (AM).

Goles ST: 32' Lisandro López (RC), 39' Leandro Grimi (RC).

Cambios ST: 17' Gabriel Tomasini x Fergonazi (AM), 18' Nicolás Oros x Ríos (RC), 23', Santiago Rosales x Pillud, 24' Juan Aguirre x Ferrari (AM) y Brian Mansilla x Zaracho (RC), 41' David Romero x Piriz (AM).

Amonestados: Bottino, Piriz, Benítez (AM). Ríos, Mansilla, Rosales (RC).

Incidencias ST: 12' Medina le contuvo un penal a López (RC).

Arbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Florencio Sola (Banfield).



