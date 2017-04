El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 abril 2017 Racing tiene esta noche una complicada visita en Junín La "Academia", que debe completar el miércoles su partido que va empatando en un gol con Tigre, necesita ganar para acercarse a la zona de clasificación para la Copa Libertadores 2018.

Racing Club visitará a Sarmiento de Junín en un encuentro que reunirá dos equipos que necesitan con urgencia de un triunfo aunque por motivos muy diferentes, ya que la "Academia" lo buscará para acercase a la zona de clasificación para la Copa Libertadores 2018 y el juninense con el fin de la lucha por mantenerse en la categoría.

El partido, por la 20ma. fecha del Campeonato de Primera División, se desarrollará en el estadio Eva Perón de la ciudad de Junín desde las 20, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisado por El Trece.

Racing (30 puntos), que aguarda para el próximo 1 de junio el desquite por la Copa Sudamericana ante Río Negro Águilas de Colombia, hoy tiene como fin poder sumarse al grupo de los cinco primeros que se clasificarán para la Copa Libertadores de 2018.

El equipo que dirige Diego Cocca, que tiene pendientes los 67 minutos del cotejo que está igualando 1 a 1 ante Tigre, suspendido por la lluvia, no puede darse el lujo de perder puntos si quiere concretar ese objetivo, ya que equipos como Boca, Newell's Old Boys, Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y River, entre otros, ganan seguido y se consolidan en los puestos de clasificación.

No obstante, Racing debe luchar contra sus fantasmas además de los adversarios de turno ya que la irregularidad es la moneda corriente en las actuaciones de la "Academia" alternando momentos de muy buen nivel de juego con otros de irritante inoperancia.

Las urgencias de Racing se deben a la necesidad de alcanzar un mayor protagonismo a nivel internacional, pero para Sarmiento ese apremio está motivado por mantener la categoría.

Sarmiento sólo supera a Temperley con 1,031 y Atlético de Rafaela con 0,940 y su situación es muy apremiante, ya que apenas obtuvo un triunfo en las pasadas seis fecha.

En Racing no habrá variantes en cuanto al equipo que jugó esos 23 minutos ante Tigre ya que Vittor no reaparecerá aún y su lugar será ocupado por Miguel Barbieri y Emanuel Insúa seguirá marcando la punta izquierda pese a que Pablo Alvarez ya cumplió con la suspensión.

Con respecto a Lisandro López, aún no integraría el banco de suplentes y quizás lo hará el miércoles en Avellaneda en la reanudación del partido ante Tigre.

En Sarmiento, el entrenador Fernando Quiroz colocó al juvenil Maximiliano Méndez como defensor lateral derecho y al uruguayo Hamilton Pereira como mediocampista central, en lugar del lesionado Alan Aguirre y de Renzo Spinaci, respectivamente.

Además, el director técnico aguardará hasta último momento por la evolución del mediapunta derecho Patricio Vidal, quien podría reaparecer por Gonzalo Di Renzo.



PROBABLES FORMACIONES



Sarmiento: Julio Chiarini; Maximiliano Méndez, Nicolás Bianchi Arce, Francisco Dutari y Guillermo Cosaro; Gonzalo Di Renzo o Patricio Vidal, Walter Busse, Hamilton Pereira y Gervasio Núñez; Rodrigo Depetris. DT: Fernando Quiroz.

Racing Club: Agustín Orión; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Marco Torsiglieri y Emanuel Insúa; Marcelo Meli, Diego González, Luciano Aued y Marcos Acuña; Gustavo Bou y Lautaro Martínez. DT: Diego Cocca.

Estadio: Sarmiento de Junín.

Hora: 20:00.

Arbitro: Patricio Loustau.

TV: El Trece.



Fuente: