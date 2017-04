Racing y Tigre quieren prolongar sus buenos momentos

Racing, sexto en las posiciones y con el objetivo de clasificar a la próxima Copa Libertadores, recibirá a las 18 a Tigre por la decimonovena fecha del Torneo Primera División, con el regreso de Facundo Sava, entrenador del Matador, quien le inició un juicio a la entidad de Avellaneda tras haberlo despedido en agosto pasado. El encuentro tendrá el arbitraje de Pedro Argañaraz y será televisado por Telefe.

La Academia llega tras lograr un gran triunfo de visita ante Quilmes por 3 -2 luego de estar 0-2 con 10 hombres, con un gran encuentro de Gustavo Bou y un muy mal primer tiempo futbolístico. Al día de hoy, son 10 puntos los que separan a Racing de Boca y esa distancia parece difícil de reducir, por eso la prioridad del equipo de Avellaneda es consolidarse entre los cinco primeros y clasificar para la Libertadores de 2018.

Para esta oportunidad, el técnico Diego Cocca hará dos cambios con relación al equipo que venció al Cervecero: Emanuel Insúa por Pablo Alvarez (expulsado) y Miguel Barbieri por Sergio Vittor (desgarrado).

Por su parte, Tigre tuvo un gran debut con Sava como DT (reemplazó a Pedro Troglio) superando a San Lorenzo de local por 4 a 3, con dos goles en los tres minutos cortando una serie de seis cotejos sin ganar.

Para visitar Avellaneda, no está confirmada la alineación pero no se descarta que sean los mismos once que le ganaron ante San Lorenzo.

¿La particularidad del juego? La vuelta a Avellaneda de Sava, jugador del club entre 2006 y 2008, quien fue despedido en agosto pasado luego de que Racing perdiera la Copa Bicentenario como local ante Lanús cuando su contrato culminaba a mediados de 2017, siendo reemplazado por Ricardo Zielinski. Al no llegar a un acuerdo con la dirigencia para cobrar la totalidad del contrato, finalmente recurrió a la vía legal para acceder a ese dinero, que suma alrededor de 9.000.000 de pesos, con la salvedad de que la parte que le corresponde a él, no a su cuerpo técnico, sería donado al predio Tita Matiussi que posee la entidad en Sarandí.

Probables formaciones

Racing: Agustín Orión; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Marco Torsiglieri y Emanuel Insúa; Marcelo Meli, Diego González, Luciano Aued y Marcos Acuña; Gustavo Bou y Lautaro Martínez. DT: Diego Cocca.

Tigre: Nelson Ibáñez; Martín Galmarini, Paulo Lima, Oliver Benítez y Diego Sosa; Lucas Menossi y Alexis Castro; Agustín Cardozo, Diego Morales y Sebastián Rincón; Carlos Luna. DT: Facundo Sava.

Estadio: Racing.

Árbitro: Pedro Argañaraz

Hora: 18

TV: Telefé.