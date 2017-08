Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | MOTOCICLISMO - 12 agosto 2017 Rada Tilly comenzó a vivir la Copa Master de motocross Estuvieron los pilotos Alejo Pires y Julio Burgos junto al presidente de APaMoD Juan Carlos Kristiansen, el referente de CAMOD Chubut - Santa Cruz Jorge Bucemo y el director de Deportes de la villa balnearia Jorge Mérida. La categoría 50cc a nivel regional se sumará al espectáculo con su semillero.

Hace alrededor de sesenta días que se la nombró oficialmente en la capital del petróleo. La Copa Master llegará al circuito 'Jorge Alí Ambros' de Rada Tilly el próximo fin de semana, los días 19 y 20 de agosto, y hay grandes expectativas en la región. La competencia se realizaba habitualmente en Bariloche pero no se realiza desde hace una década.

Ayer fue presentada oficialmente en el albergue municipal de la villa balnearia con la presencia del director de Deportes Jorge Mérida, el presidente de APaMoD (Asociación Patagónica de Motociclismo Deportivo) Juan Carlos Kristiansen y los pilotos locales Alejo Pires y Julio Burgos. Se brindaron detalles de la prueba, y desde la organización se remarcó la importancia de que sea una fecha estable en el calendario de ahora en más.

"Para nosotros es muy importante la Copa Master, y es el tipo de eventos que queremos para nuestra ciudad. Es una prueba que por muchos años se desarrolló en Bariloche, que ha tenido un impase donde no se ha desarrollado y gracias a la gestión de CAMOD y de Juan Carlos Kristiansen de APaMoD se han hecho las gestiones para que venga a Rada Tilly", remarcó Mérida, quien estuvo acompañado en la mesa por el referente de la actividad y que hizo las gestiones para traer la fecha nacional a la villa balnearia.

"Es un evento que tiene una trascendencia nacional importantísima. Abarca una franja de edades donde los pilotos ya están maduros y a su vez tienen muchos años para dar a la actividad. La posibilidad de juntarse una sola vez al año le da un plus a la presentación y por eso se generó tantas expectativas. Tenemos grandes referentes a nivel local en la categorías + de 35 años como Alejo Pires, que será protagonista, pero también hay grandes campeones nacionales que están por arriba de los 50 años y que vendrán desde Tucumán, Córdoba o Catamarca como es el caso de Darío Ovejero, Javier Folonier, el 'chino' Augusto Freites más una legión de pilotos que se están preparando para esta fecha. De Trelew llegará un equipo con 7 u 8 pilotos, Puerto Madryn llegará con cinco representantes, Río Gallegos también presentará su gente y vendrán de Pico Truncado, de Las Heras", apuntó Jorge Bucemo.

Por su parte, Kristiansen brindó detalles de cómo se está preparando la Asociación, los trabajos que se vienen realizando en el circuito y de lo que significa una fecha de estas características. "Es un orgullo y un placer que se realice la Copa Master. Esto es algo que si no se suman esfuerzos como ser el municipio, la gente de CAMOD, los pilotos y la Asociación no se puede realizar. No tengo dudas que será una oportunidad única para mostrarse y dejar en claro cómo se trabaja en el sur para poder pedir una fecha del Campeonato Argentino para el 2018", anticipó el presidente de la actividad.



LOS PILOTOS LOCALES SERAN PROTAGONISTAS



En el lanzamiento oficial de la Copa Master estuvieron presentes Alejos Pires (35) y Julio Burgos (58), quienes serán dos de los casi veinte competidores de la ciudad que prometen dar todo para ser protagonistas en la fecha de nivel nacional.

En el caso de Pires viene corriendo el Argentino en la MX3 luego de tres años de ausencia, y no tiene dudas que será protagonista y va en busca de la victoria. "Las expectativas son altas porque correr en casa siempre gusta, es el lugar que utilizamos para entrenar y la categoría es ideal. Estamos en una edad donde estábamos grandes para la MX1 por una cuestión de minutos. La estoy disfrutando a esta categoría, y correr la Copa Master en casa va a ser muy bueno, algo único. Quiero ganar, y divertirme. El límite es si la estoy pasando mal, ahí aflojo", adelantó.

A su vez, Julio Burgos adelantó que no va en busca de la victoria, pero sin dudas que conocer el circuito será de gran utilidad para un piloto que lleva cuatro décadas sobre dos ruedas. "Para mí es un orgullo esta Copa Master, y está muy bueno que se haga acá. Apuesto todo a Alejo Pires que va a ser nuestro representante, y en mi caso voy a participar, no estoy en la mejor forma, pero vamos a estar presentes. Me encanta que se haga en el circuito Jorge Alí Ambros. Es algo que veníamos peleando, y pidiendo hace mucho tiempo para que venga a Rada Tilly. A mí me genera mucha expectativa al saber que vienen pilotos de renombre como Darío Ovejero, alguien con quien comenzamos a correr juntos. Ojalá pueda ganar, pero mi idea es divertirme", explicó el experimentado piloto que llegó del norte de muy joven.

La Copa Master ya comenzó a disfrutar de la presentación el próximo fin de semana, y se espera que a partir del miércoles comiencen a llegar los pilotos foráneos. De Catamarca, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Cruz y los pilotos de Chubut que serán los verdaderos protagonistas. También estarán llegando a dar todo por la victoria amigos pilotos del vecino país de Chile con sus grandes representantes. A su vez, el evento tendrá la televisión de CrossWorld para difundir a nivel nacional.



