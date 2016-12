El Patagónico | Deportes - 18 diciembre 2016 Rada Tilly ganó pero no le alcanzó en Km 3 y Oeste se quedó en la A El elenco de la villa balnearia dominó gran parte disputado en el estadio municipal y ganó 1-0 con gol de Cristóbal Pereyra pero la ventaja deportiva estaba del lado del conjunto de Marcelo Saldaño y sus muchachos.

por Carlos Alvarez

c.alvarez@elpatagonico.net

Oeste Juniors y Rada Tilly protagonizaron ayer un partido muy diferente al que disputaron en el primer cruce por la reválida entre la B y la C del fútbol comodorense, donde los de Valle C se impusieron 1-0 en cancha de Unión San Martín Azcuénaga. Estar abajo en el marcador y tener presente la ventaja deportiva en contra, al "Aurinegro" no le quedó opción que salir con una actitud agresiva y plantado bien adelante, lejos de Bordeira en el estadio municipal de kilómetro 3.

El entrenador de la villa puso a Pinda, que en el primer cruce entró desde el banco, para aportar mayor experiencia y fútbol en la mitad de la cancha. El ex Newbery fue uno de los ejes en la mitad de la cancha y Millahual el responsable de generar juego. Pasado el cuarto de hora, la primera chance de Rada Tilly fue con un disparo de media distancia de Novillo.

Por su parte, Oeste hizo su partido. Jugó a no perder, y lejos estuvo de ser el equipo del primer encuentro en kilómetro 5. Saldaño puso a Carlos Pereyra en lugar de Mujica, y adelantó a Contreras al ponerlo como punta, cuando había jugado como carrilero. Por momentos buscó el arco de enfrente y la primera jugada fue sobre los 39 cuando casi se repite la historia. Tiro libre, y Contreras se paró frente a la pelota pero esta vez, su remate con 'veneno' fue manoteado al córner por Bordeira.

Sin embargo, Rada Tilly nunca se desvió de su objetivo y casi logra la apertura del marcador antes del descanso cuando Alcalá definió mal una buena jugada colectiva. El volante derecho le pegó mordido al ingresar al área grande una chance que había comenzado sobre el lateral opuesto.

El viento corría hacía el mar argentino en el complemento, y Rada Tilly sentía la brisa sobre su espalda. Oeste se replegó y ya no subieron los laterales. La lucha por la pelota fue intensa en cada sector y Rada Tilly avisó a los 7m con un disparo potente de Alcalá, que el siempre seguro Guzmán sacó al córner.

El "Aurinegro" planteó el juego en terreno de Oeste, y lo inquieto. Sobre los 20m la oportunidad fue de Novillo, que dominó en el área y su remate encontró la certera respuesta de Guzmán.

Recién a los 30m, y cuando algunos comenzaban a perder la cabeza, llegó la apertura del marcador para Rada Tilly se encendió la ilusión. Un centro llovido de Millahual al área fue conectado de taco hacia el medio por Alcalá y ahí estaba Cristóbal Pereyra, que siempre uso la 2 pero ayer se vistió de delantero para pararla con mucha calma y apuntarle al arco para poner el 1-0 y soñar.

Los últimos 15 minutos fueron intensos. El desgaste físico y mental de ambos hizo que más de uno sufra calambres pero los de la "Villa" estaban mejor aunque nunca encontró la llave.

Sobre los 32m hubo una jugada clave cuando Guzmán le tapó una pelota increíble al ingresado Nery Jiménez, que de haber terminado en la red, otra hubiera sido la historia. El delantero radatilense tuvo una chance inmejorable, pero el 1 de Oeste se aferró a la pelota y a la categoría. Bustos adicionó 7 minutos, y con el pitazo final el festejo fue de Valle C.

La gente aplaudió el esfuerzo, aunque deben reconocer que no fue una buena temporada. Con un cambio de DT en el medio, Oeste reaccionó en el cierre del año y debe comenzar de nuevo.

Rada Tilly fue un equipo que hizo todo para ascender y llegar a la Primera A. A un gol estuvo de la hazaña de llegar al fútbol grande local, pero dejó en claro que en 2017, si mantiene el equipo, volverá a ser uno de los candidatos.

